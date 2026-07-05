Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nda 2 yılda neler yapıldı? Bakan Memişoğlu tek tek açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" doğrultusunda göreve başlamasının ardından yapılan çalışmaları açıkladı. Son iki yılda 126 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 598 Aile Sağlığı Merkezi açıldığını aktaran Memişoğlu, 45 milyon vatandaşın kronik hastalık taraması yapıldığını, MHRS’de bekleyen randevu talebini yüzde 92 oranında düşürdüklerini, Sigara Bırakma Poliklinikleri sayısının üç kat arttığını, 782 yeni ilacın geri ödeme kapsamına alındığı bilgisini verdi.