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Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

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Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında mahkeme başkanına karşı "Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" diyerek hadsizlik yapan ve hakime posta koymaya çalışan alçak İmamoğlu, çıkardığı rezaletin ardından duruşma salonundan kovuldu. Tiyatronun patladığı hararetli duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise davanın seyrini değiştirecek bir hamleyle tutuklu sanıklardan İnan Güney, Serap Karay ve Ceyda Kıryak'ın tahliye edilmesini talep etti

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Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasının 64. duruşmasında tam bir skandal yaşandı. Kimlik tespitinden kaçıp hakime karşı "Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" diyerek mahkeme düzenini sabote etmeye kalkan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, kanunun verdiği yetkiyle duruşma salonundan dışarı atıldı. Savunma yapmayarak susma hakkını kullanan İmamoğlu'nun avukatları duruşmayı polemiğe çevirmeye çalışırken; savcı, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 3 sanığın tahliyesini, İmamoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

#2
Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında, cumhuriyet savcısı, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyelerini talep etti.

#3
Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, verilen aranın ardından yeniden sanıklar salona getirildi. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ise duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmadan çıkarıldıktan sonra salona getirilmedi.

#4
Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanık Ekrem İmamoğlu'nun şu an savunma yapmayacağını, sadece yargılama işleyişine ilişkin birtakım taleplerinin bulunduğunu beyan ettiğini, kendisinin kimlik tespitine geçilerek CMK'nin 147. maddesi hükmü uyarınca savunma yapıp yapmayacağı hususunun sorulduğunu belirtti.

#5
Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

Başkan Aylan, sanığın söz alarak savunma yapmayacağını belirtmesi üzerine susma hakkını kullanabileceği ve yargılamadaki sıfatının sanık sıfatı olduğunun hatırlatıldığını aktardı. Sanığın ısrarla konuşmaya devam etmesi üzerine, kimlik tespiti yapılarak savunma yapması hususunda tekraren uyarıldığını anlatan başkan Aylan, savunma yapmadığı takdirde susma hakkını kullanmış sayılacağının tekraren ihtar edildiğini kaydetti.

#6
Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

Mahkeme Başkanı Aylan, bu esnada sanığın "Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" dediğini ifade ederek, sanığın daha önceden mahkemece belirlenen sorgu sırası gelmekle birlikte ısrarla kimliğinin tespit edilmesinden kaçındığının anlaşıldığını bildirdi. Sanığın güncel kimlik bilgilerinin UYAP sistemi üzerinden alındığı ve sanığın savunma yapmadığı takdirde susma hakkını kullanmış sayılacağının ihtar edilmesine rağmen, savunma yapmayacağını belirttiği anlaşıldığından, CMK'nin 147. maddesi hükmü uyarınca susma hakkını kullandığının tespit edildiğini dile getiren Aylan, sanığın mahkeme başkanı ile sözlü tartışmalara ve duruşma düzenini bozan davranışlarına devam etmesi üzerine, CMK 203. maddesi gereğince duruşma salonundan çıkartılmasına karar verildiğini tutanağa geçirdiğini söyledi.

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Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

"Söz hakkınızı polemiğe girin diye vermedim" Duruşmada daha sonra İmamoğlu'nun avukatlarına söz hakkı verildi. Söz alan İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, 9 Temmuz'da duruşma bitirme ısrarını anlamadıklarını belirterek, mahkemenin usule aykırı davrandığını, yoklamanın bile düzgün alınmadığını iddia etti. Başkan Aylan da "Söz hakkınızı polemiğe girin diye vermedim. Beyanlarınızı alalım." dedi. Bunun üzerine Demir, "Müvekkilin savunma yapmayacağım şeklinde bir beyanı olmadı. Müvekkil sorgusunun yapılmasını arzu ediyor, kendisini savunmak istiyor. Biz de sorgusu üzerine söyleyeceklerini size iletmek istiyoruz. Susma hakkının kullanılmış olmasının sayılması kararı gerçeğe ve hukuka aykırıdır. Sizden bunu düzeltmenizi talep ediyorum." diye konuştu.

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Foto - Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

Avukat Tora Pekin'in, "CMK'yi yanlış uyguluyorsunuz. Savcının size 203'ü uygulayın dediği gözümüzden kaçmadı, ben böyle kepazelik görmedim." demesi üzerine cumhuriyet savcısı ve mahkeme başkanı avukatı üslubunu düzeltmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine Avukat Pekin de "Kepazelik sözünü geri alıyorum. Ben bu kadar kötü bir uygulama görmedim. Heyet başkanının buna karşı çıkması gerekir onu da yapmadı." ifadelerini kullandı. Sonrasında söz alan avukat Fikret ilkiz de yapılan her şeyin hukuka aykırı olduğunu savundu. Başkan Aylan ise içeride duruşmanın kaydını izlediğini ifade ederek, İmamoğlu'nun "Savunma yapmayacağım" dediğini kayıtlardan izlediğini, dosyadan bu kayıtların alınabileceğini belirtti. Avukat İlkiz, "Savunmadan kaçmadık, Ekrem İmamoğlu savunmadan kaçmıyor. Ekrem İmamoğlu savunmasını da verir. Sorgudan kaçmadı." ifadesini kullandı. Başkan Aylan da "Söz hakkı verdik, savunmasını yapsaydı." dedi. Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyelerini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyerek, diğer talepleri mahkemenin takdirine bıraktığını belirtti. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

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