Rezalet çıkaran İmamoğlu salondan atıldı! Suç örgütü davasında 3 sanığın tahliyesi istendi

Avukat Tora Pekin'in, "CMK'yi yanlış uyguluyorsunuz. Savcının size 203'ü uygulayın dediği gözümüzden kaçmadı, ben böyle kepazelik görmedim." demesi üzerine cumhuriyet savcısı ve mahkeme başkanı avukatı üslubunu düzeltmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine Avukat Pekin de "Kepazelik sözünü geri alıyorum. Ben bu kadar kötü bir uygulama görmedim. Heyet başkanının buna karşı çıkması gerekir onu da yapmadı." ifadelerini kullandı. Sonrasında söz alan avukat Fikret ilkiz de yapılan her şeyin hukuka aykırı olduğunu savundu. Başkan Aylan ise içeride duruşmanın kaydını izlediğini ifade ederek, İmamoğlu'nun "Savunma yapmayacağım" dediğini kayıtlardan izlediğini, dosyadan bu kayıtların alınabileceğini belirtti. Avukat İlkiz, "Savunmadan kaçmadık, Ekrem İmamoğlu savunmadan kaçmıyor. Ekrem İmamoğlu savunmasını da verir. Sorgudan kaçmadı." ifadesini kullandı. Başkan Aylan da "Söz hakkı verdik, savunmasını yapsaydı." dedi. Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyelerini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyerek, diğer talepleri mahkemenin takdirine bıraktığını belirtti. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.