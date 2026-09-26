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Ailece yemek yiyenlerin öne çıkan önemli bir ortak ortak özelliği ortaya çıktı

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Ailece yemek yiyenlerin öne çıkan önemli bir ortak ortak özelliği ortaya çıktı

İş temposu, trafik, okul ve çocukların aktiviteleri derken bütün ailenin her akşam aynı sofrada buluşması giderek zorlaşıyor. Ancak uzmanlara göre ailece yenilen yemekler yalnızca birlikte vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Düzenli olarak aynı sofrada buluşan ailelerde öne çıkan önemli bir ortak özellik var.

#1
Foto - Ailece yemek yiyenlerin öne çıkan önemli bir ortak ortak özelliği ortaya çıktı

Aile terapisti Samantha Quigneaux ile psikolog Dr. Roseann Capanna-Hodge, aile yemeklerinin çocuklardan yetişkinlere kadar evdeki herkes için neden önemli olabileceğini anlattı. Üstelik uzmanlara göre bunun için her akşam aynı masaya oturmak da gerekmiyor.

#2
Foto - Ailece yemek yiyenlerin öne çıkan önemli bir ortak ortak özelliği ortaya çıktı

Aile terapisti Samantha Quigneaux'ya göre önemli olan yalnızca birlikte yemek yemek değil; bunu düzenli olarak, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak şekilde iletişim kurmak için bir fırsata dönüştürmek. Sofrada birbirini dinlemek, gün içinde yaşananları anlatmak ve aile üyelerinin birbirlerini gerçekten merak etmesi zaman içerisinde güven duygusunu ve duygusal açıklığı destekleyebiliyor. Özellikle çocuk ve gençler açısından bu anlar, kendilerini görülmüş ve desteklenmiş hissetmelerine yardımcı olabiliyor.

#3
Foto - Ailece yemek yiyenlerin öne çıkan önemli bir ortak ortak özelliği ortaya çıktı

Dr. Roseann Capanna-Hodge ise sakin bir ortamda birlikte yemek yemenin sinir sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Uzman, stres azaldığında konuşmanın kolaylaşabildiğini ve çocukların kendilerini daha anlaşılmış hissedebildiğini ifade ediyor. İLETİŞİM BECERİLERİNİ DESTEKLEYEBİLİYOR Akşam yemeğinde yapılan basit sohbetler bile çocuklar için önemli bir sosyal deneyime dönüşebiliyor. Uzmanlara göre çocuklar sofra sohbetleri sırasında dinleme, sırasını bekleme, kendini ifade etme ve karşısındaki kişinin düşüncelerini dikkate alma gibi becerileri günlük hayatın içinde deneyimleyebiliyor. Bu küçük etkileşimlerin zamanla özgüven, duygusal farkındalık ve sağlıklı iletişim alışkanlıklarının gelişmesine katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Ailece yemek yiyenlerin öne çıkan önemli bir ortak ortak özelliği ortaya çıktı

İLETİŞİM BECERİLERİNİ DESTEKLEYEBİLİYOR Akşam yemeğinde yapılan basit sohbetler bile çocuklar için önemli bir sosyal deneyime dönüşebiliyor. Uzmanlara göre çocuklar sofra sohbetleri sırasında dinleme, sırasını bekleme, kendini ifade etme ve karşısındaki kişinin düşüncelerini dikkate alma gibi becerileri günlük hayatın içinde deneyimleyebiliyor. Bu küçük etkileşimlerin zamanla özgüven, duygusal farkındalık ve sağlıklı iletişim alışkanlıklarının gelişmesine katkıda bulunabileceği belirtiliyor. TELEFONLARI BIRAKIP O ANA ODAKLANMAYI SAĞLIYOR Birlikte yenen yemeğin faydasını belirleyen noktalardan biri de masada gerçekten birlikte olmak. Telefonların bir kenara bırakıldığı, televizyonun kapatıldığı ve sohbet edilen bir öğün; aile üyelerinin birbirlerine odaklanmaları için günlük hayatın içinde küçük bir mola yaratabiliyor. Quigneaux'ya göre sofradaki en önemli şey bazen yemek değil, kurulan bağlantı. OKUL HAYATINA DA YANSIYABİLİYOR Uzmanlar, evde kendisini güvende ve desteklenmiş hisseden çocukların okul hayatında da bundan yarar görebileceğini belirtiyor. Dr. Capanna-Hodge'a göre ev ortamında stresin düzenlenmesine yardımcı olan sağlıklı iletişim, çocukların okulda odaklanma, problem çözme ve öğrenme becerilerini destekleyebiliyor. Ancak bunu “ailece yemek yemek doğrudan okul başarısını artırır” şeklinde kesin bir neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlamamak gerekiyor. ÇOCUKTAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ DAHA ERKEN FARK ETMEYİ SAĞLAYABİLİYOR Düzenli olarak aynı sofrada buluşmanın dikkat çekici yararlarından biri de ebeveynlerin çocuklarındaki küçük değişiklikleri gözlemleme fırsatının artması. Ruh halinde, enerjide, iştahta, davranışlarda veya sosyal ilişkilerde meydana gelen farklılıklar günlük sohbet sırasında daha kolay fark edilebiliyor. Quigneaux'ya göre bu küçük gözlemler, bir sorun büyümeden önce çocukla konuşmanın ve gerektiğinde destek aramanın önünü açabilir. HER GÜN AYNI SOFRAYA OTURMAK GEREKİYOR MU? Uzmanların yanıtı: Hayır. Yoğun bir yaşamın içinde haftanın yedi günü bütün aileyi aynı sofrada toplamak gerçekçi olmayabilir. Üstelik uzmanlara göre burada sayıdan çok geçirilen zamanın niteliği önem taşıyor. Quigneaux, haftada 2 veya 3 kez yapılan bilinçli ortak öğünün bile aile içi iletişimi güçlendirebileceğini belirtiyor. Bunun mutlaka akşam yemeği olması da gerekmiyor. Kahvaltı veya öğle yemeği de aynı işlevi görebilir. Önemli olan herkesin mümkün olduğunca masada bulunması, telefon ve televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması ve birbirleriyle iletişim kurması. Uzmanlar “birlikte yemek yemek” ile “birlikte vakit geçirmek” arasında da önemli bir ayrım yapıyor. Herkesin telefonuna baktığı, televizyon izlediği veya yemeğini mümkün olduğunca hızlı bitirmeye çalıştığı bir sofra, uzmanların sözünü ettiği bilinçli aile zamanıyla aynı şey değil. Bunun yerine yemek zamanını aile için ayrılmış bir süre olarak görmek, telefonları kaldırmak, birbirine sorular sormak ve verilen yanıtları gerçekten dinlemek öneriliyor.

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