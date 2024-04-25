Sağlıklı beslenmek isteyenler merak ediyor! Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

B Kan Grubu İçin Beslenme Listesi: ETLER: Faydalı: Geyik eti, keçi eti, koyun eti, kuzu eti. Zararlı: Kaz, keklik, ördek, tavuk, uykuluk, bıldırcın eti. BALIK ÜRÜNLERİ: Zararlı: Ahtapot, alabalık, hamsi, ıstakoz, istiridye, karides, levrek, mersin balığı, midye, yengeç, yılan balığı. Faydalı: Barlam, havyar, kalkan, lambuka, morina, maymun balığı, mezgit, sardalya, somon, turna, uskumru. SÜT ÜRÜNLERİ: Faydalı: Beyaz peynir, keçi peyniri, kefir, süzme peynir, yoğurt, taze peynir. Zararlı: Amerikan peyniri, dondurma, mavi peynir gibi süt ürünleri. SEBZELER: Zararlı: Bal kabağı, domates, enginar, ravent, zeytin. Faydalı: Biber, brokoli, havuç, karalahana, karnabahar, lahana, pancar, patlıcan, tatlı patates, yaban havuç, yer elması, zencefil. MEYVELER: Faydalı: Ananas, erik, kızılcık, muz, papaya, üzüm. Zararlı: Avokado, Hindistan cevizi, nar, Trabzon hurması.