Sağlık çalışanları tasarladı! Türkiye peşine düştü

Sakarya Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Gökhan Bölükbaşı, “Pandemi döneminde herkeste olduğu gibi, tüm sağlıkçıların da yaşamlarında köklü değişiklikler oldu. Hafta sonu nefes alabilmenin, doğaya karışabilmenin ne demek olduğunu anladık. Bunu daha kalıcı ve güvenli hale getirebilmek adına tek alternatifin karavan olacağını düşünüyorduk. Karavan kültürü zaten Türkiye'de hızla ilerliyor. Açıkçası pandemi ile birlikte böyle bir niyete giriştik. Başladık ve güzelde gitti. Tasarım anlamında farklı bir yöne evirildi. Kendi imkanlarımız ile bir yere kadar geldik fakat karavan bambaşka bir dünya. Bunun için profesyonel desteğe ihtiyacımız vardı. Tabi elimizin altında internet var, baktık ve Türkiye'de ki doğanın şartlarına uygunluk sağlayan karavanların imalatında en iyi firma Sakarya'mızda, zaten Sakarya şuan karavan üretiminde Türkiye'nin başkenti olarak kabul ediliyor. Sya Mobil ile tanıştık, sağ olsunlar çok üst düzeyde, özverili ve kaliteli cevaplar verdiler karavanımıza. Karavanist Fuarına misafir olduk bu vesileyle. Orada sosyal medya üzerinden karavan çığırından çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde etkili sosyal medya hesaplarında ‘yılın karavanı, yılın aracı ve yılın harikası' gibi unvanlar ile yerini aldı” dedi.