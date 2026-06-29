CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

50-60 İL BAŞKANI BİRDEN KAPI DIŞARI EDİLECEK! Ankara kulislerini sallayan ve CHP içindeki arınma sürecinin haritasını ortaya koyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve ekibi eylül ayına kadar sürecek çok büyük bir temizlik harekatı başlattı. Özgür Özel’in genel merkezi bölme ve çift başlılık yaratma fitnesine ortak olan, kurultay sürecinde kirli pazarlıklara aracılık ettiği tespit edilen en az 50 il başkanı görevden alınacak. Sürecin ilerleyişine ve deşifre olan belgelere göre bu sayının kısa sürede 60’a kadar çıkarılacağı, böylece Özel cephesinin Anadolu’daki tüm lojistik ve siyasi damarlarının tamamen kesileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, genel merkeze karşı Özgür Özel'e destek veren 50-60 il başkanını eylül ayına kadar görevden alması bekleniyor.