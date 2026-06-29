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CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

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CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararıyla tescillenen ‘paralı-rüşvetli kurultay’ fiyaskosunun ardından direksiyona yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, partiyi ihanet ve fitne odaklarından temizlemek için tarihi bir tasfiye operasyonu yürütüyor. Meşru yönetimi tanımayarak genel merkeze bayrak açan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cuntasına destek veren 50 ila 60 il başkanının eylül ayına kadar görevden alınacağı öğrenildi.

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Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

CHP’de para karşılığı delege avcılığına soyunan, telefon ve akrabalara iş dağıtarak koltuk devşirmeye kalkan ‘değişimci’ maskeli şebekeye yönelik genel merkez şamarı büyüyerek devam ediyor. Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla adeta yerle yeksan olan şaibeli 38. Olağan Kurultay’ın ardından meşru liderliğini bir kez daha tescilleyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genleriyle oynayan cuntacı yapıyı kökten kazımakta kararlı. Vekiller düzeyinde başlayan disiplin ve ihraç dalgası, şimdi de Özgür Özel’in taşradaki illegal finans ve delege ağını oluşturan il başkanlıklarına uzandı.

#2
Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

50-60 İL BAŞKANI BİRDEN KAPI DIŞARI EDİLECEK! Ankara kulislerini sallayan ve CHP içindeki arınma sürecinin haritasını ortaya koyan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve ekibi eylül ayına kadar sürecek çok büyük bir temizlik harekatı başlattı. Özgür Özel’in genel merkezi bölme ve çift başlılık yaratma fitnesine ortak olan, kurultay sürecinde kirli pazarlıklara aracılık ettiği tespit edilen en az 50 il başkanı görevden alınacak. Sürecin ilerleyişine ve deşifre olan belgelere göre bu sayının kısa sürede 60’a kadar çıkarılacağı, böylece Özel cephesinin Anadolu’daki tüm lojistik ve siyasi damarlarının tamamen kesileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, genel merkeze karşı Özgür Özel'e destek veren 50-60 il başkanını eylül ayına kadar görevden alması bekleniyor.

#3
Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

CHP'de bölünme sürüyor. 38. Olağan Kurultay'a, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin şaibesi damga vurdu. Oy karşılığı para, telefon ve akrabalara iş dağıtıldığı tespit edilen kurultay, yine CHP'lilerin şikayetleri ile mahkemelik oldu.

#4
Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

Mutlak butlan kararı ile söz konusu kurultay yok sayıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önceki yönetim yeniden CHP'nin başına geçti. Özgür Özel ve destekçileri, kararı kabul etmeyip genel merkeze bayrak açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel destekçisi belediye başkanları, milletvekilleri ve il-ilçe başkanları arasında büyük bir gerilim var.

#5
Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

KILIÇDAROĞLU PARTİYİ ARINDIRIYOR Yönetimi ele alan Kılıçdaroğlu ve ekibi ise partiyi 'arındırmaya' başladı bile. Genel merkeze karşı adeta isyana başlayan milletvekillerinden Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, disipline sevk edildi. Diğer yandan Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında da disiplin süreci başladı. İhraç ve disipline sevklerin bununla sınırlı kalmaması bekleniyor.

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Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

50-60 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINACAK Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ekibi, eylül ayına kadar büyük bir 'arındırmaya' girişiyor. Bu kapsamda eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında daha değişim yaşanacak. Kulislerde, bu sayının gerekirse 60'a kadar da çıkabileceği konuşuluyor.

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Foto - CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor

ADAYLIK BAŞVURUSU AKIYOR İl başkanlıklarında köklü değişimlerin beklendiği bu süreçte genel başkan yardımcılarına her ilden en az 5-6 ismin adaylık için başvurularını ilettiği öğrenilirken, partiden uzaklaştırılacak isimlerin yerlerinin de kısa sürede dolması bekleniyor.

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