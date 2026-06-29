CHP’de siyasi tasfiye operasyonu: Kılıçdaroğlu 50 il başkanının daha biletini kesiyor
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararıyla tescillenen ‘paralı-rüşvetli kurultay’ fiyaskosunun ardından direksiyona yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, partiyi ihanet ve fitne odaklarından temizlemek için tarihi bir tasfiye operasyonu yürütüyor. Meşru yönetimi tanımayarak genel merkeze bayrak açan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cuntasına destek veren 50 ila 60 il başkanının eylül ayına kadar görevden alınacağı öğrenildi.