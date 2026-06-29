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Sağlık
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Hantavirüs salgınında umut: DSÖ, sona yaklaşıyoruz

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Hantavirüs salgınında umut: DSÖ, sona yaklaşıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs kaynaklı vakaların kontrol altında seyrettiğini belirterek salgının son evresine girildiğini söyledi.

#1
Foto - Hantavirüs salgınında umut: DSÖ, sona yaklaşıyoruz

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Hantavirüs salgınında umut: DSÖ, sona yaklaşıyoruz

Salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen 2 vakanın tüm temaslılarının takip süreçlerinin tamamlandığını ve başka vaka bildirilmediğini aktaran Ghebreyesus, "MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Hantavirüs salgınında umut: DSÖ, sona yaklaşıyoruz

Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili toplam vaka sayısının 13'te kaldığına işaret ederek, bunlardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti. "Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor." ifadesine yer veren Ghebreyesus, müdahalede yer alan tüm ülkelere işbirlikleri için teşekkür etti.

#4
Foto - Hantavirüs salgınında umut: DSÖ, sona yaklaşıyoruz

HANTAVIRÜS: Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

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