Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kötü haberi verdi! İşte alarm veren şehirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu ve illerdeki durumlara dikkat çekti. Bazı illerde son bir ayda yüzde 50 oranında artış yaşanması dikkat çekti. Azalmanın olduğu iller de Bakan Koca'nın paylaştığı veriler içinde yer alıyor. Öte yandan Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu. İşte detaylar... Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.