Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Üzüm üreticisi Sabri Özçelik ise 40 yıldır ilçede çiftçilik yaptığını ancak böyle bir yağış görmediğini dile getirerek, "Gerçekten de büyük afetler gördük ama böylesini hiç görmedik. Akşam saatlerinde başlayan yağmur bizi mağdur etti. Zemin yaş olduğu sürece üzümün kuruması mümkün değil." ifadesini kullandı. Kemiklidere Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Akdeniz de yağış nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.