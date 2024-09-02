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Yaşam
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Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

2024-09-02 20:12:32
Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Manisa’da sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan yağışlar sebebiyle üzüm sergilerinde hasara neden oldu.

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Foto - Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Manisa'da dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak, sergideki üzümlerde zarara yol açtı. Dün akşam il genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Foto - Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Yağış cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açarken sergi alanlarındaki üzümlerde de hasara neden oldu.

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Foto - Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Saruhanlı ilçesinde sergideki üzümü yağışa yakalanan üreticiler, toprağın da ıslanması nedeniyle çürüme riski taşıyan üzümünü kurtarmanın çaresini arıyor.

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Foto - Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yağışın, ilçenin tüm alanlarında etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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Foto - Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

"Bu yağış neticesinde üzüm sergilerinde hasar oluştu. Üzüm tam kuruma dönemine geldiğinde ıslandığını gördük. Şu anda sergilerinde kullanılan örtülerin altı çamur içinde. Bu çamurun bir şekilde giderilmesi lazım. Üzümün yerinin oynatılması lazım. Ama şu an gördüğümüz sergilerde hareket edecek yer olmadığı için bu şekilde bırakılacak. Üzümün altına bir makara sistemi geçirip üzümün hareket ettirilmesi lazım. Yoksa üzüm çürümeye döner." Okur, çiftçinin zararı konusunda yetkililerden destek istedi.

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Foto - Sağanak yağış üzümleri bu hale getirdi

Üzüm üreticisi Sabri Özçelik ise 40 yıldır ilçede çiftçilik yaptığını ancak böyle bir yağış görmediğini dile getirerek, "Gerçekten de büyük afetler gördük ama böylesini hiç görmedik. Akşam saatlerinde başlayan yağmur bizi mağdur etti. Zemin yaş olduğu sürece üzümün kuruması mümkün değil." ifadesini kullandı. Kemiklidere Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Akdeniz de yağış nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

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