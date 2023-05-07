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Yaşam
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Sağanak hayatı felç etti

2023-05-07 17:17:41
Sağanak hayatı felç etti

Kozan’da şiddetli sağanak, sokak ve caddeler dereye döndü su bastı, dereler taştı.

#1
Foto - Sağanak hayatı felç etti

Adana’nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

#2
Foto - Sağanak hayatı felç etti

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 15.00’e başlayan ve 1 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.

#3
Foto - Sağanak hayatı felç etti

Ağlıboğaz ve Türkeli Mahalleleri taşkın nedeni ile sele teslim olurken kent merkezinde caddeler sular altında kaldı. Caddelerde mahsur kalan araçlar oldu.

#4
Foto - Sağanak hayatı felç etti

Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Ağlıboğaz Mahallesinde bazı küçük baş hayvanların telef olduğu belirtildi. İlçede yağış etkisini sürdürüyor.

#5
Foto - Sağanak hayatı felç etti

#6
Foto - Sağanak hayatı felç etti

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