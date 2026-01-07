Safranbolu'da neler oluyor? Şüphelendiren olay
Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da 46 günde aynı mahallede ikinci konak yangını şüpheleri üzerine çekti.
8 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulunmuştu! Elif’in sudan çıkarılan aracındaki detaylar kafa karıştırdı
Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!
Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da 46 günde aynı mahallede ikinci konak yangını şüpheleri üzerine çekti.
İlçeye bağlı İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait 2 katlı 200 yıllık tarihi konağın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
3 AY ÖNCE SATIN ALINDI - 3 ay önce satın alınan ve tadilatın devam ettiği konakta çıkan ve ahşap olmasından dolayı alevlerin hızla büyüyerek tüm konağı sardığı yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın sonrası milyonluk tarihi konağın büyük kısmı çökerken, yaklaşık 6 saattir soğutma çalışmaları ise sürüyor.
150 YILLIK KONAK YANMIŞTI - Diğer yandan yine aynı mahallede 21 Kasım sabahı da 200 metre mesafede 3 katlı 150 yıllık tarihi bir konak daha yanmıştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23