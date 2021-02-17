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Kültür Sanat
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Safranbolu karla beyaza büründü

2021-02-17 16:47:43
Safranbolu karla beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar karla kaplandı.

#1
Foto - Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Safranbolu'da da etkili oldu.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Safranbolu'da da etkili oldu.

#2
Foto - Bahçe içinde, çoğunlukla 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış ve estetik Safranbolu konakları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Bahçe içinde, çoğunlukla 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış ve estetik Safranbolu konakları, kar yağışıyla beyaza büründü.

#3
Foto -

"Korumanın Başkenti", "Müze Kent" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan güzel manzara oluşturdu.

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