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Yaşam
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Şadırvan buz tuttu!

2022-12-25 10:55:31
Şadırvan buz tuttu!

Erzurum’da etkili olan dondurucu soğuklarda şadırvanlar buz tuttu.

#1
Foto - Şadırvan buz tuttu!

Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da aralık ayının sonunda beklenen kar yağışının olmamasına rağmen soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Şadırvan buz tuttu!

Dondurucu soğuklar şadırvanlarda buz kütleleri oluşmasına neden oldu.

#3
Foto - Şadırvan buz tuttu!

Yakutiye ilçesinde yer alan Lala Paşa Camii avlusundaki şadırvanın çevresi buz ile kaplandı. Buz arasında akan çeşmeler adeta görsel şölen oluşturuyor.

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