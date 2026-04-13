Sadettin Saran kürsüden şampiyonlukla ilgili flaş ifade kullandı, alkış kıyamet koptu
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün Kütahya'daki derneğinin açılışına katıldı. Saran, Kütahya'daki ziyaretinde şampiyonluk mesajı verdi.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla haftayı kayıpsız tamamlayıp şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerde ağları Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve N'Golo Kante havalandırdı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de hafta sonu Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçı sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran tribünden takip etmişti. Saran, maçın ardından Kütahya'da bir açılışa katıldı.
Kütahya Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katılan Saran, burada şampiyonluk mesajı verdi. Saran açıklamasında, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bugün burada Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutlayacağız. Kütahya Fenerbahçeliler Derneğiyle Kütahyaspor için ne yapabiliriz diye bir araya geliriz. Biz Kütahya'yı, Anadolu'yu, sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizi çok güzel karşıladınız. Bugün Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutlarız, inşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlarız." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'ın evinde Kocaelispor'la berabere kalmasıyla iki takım arasındaki puan farkı ikiye düştü. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Rizespor'u konuk ederken Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ligin 31. haftasındaki kritik derbide ise Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
