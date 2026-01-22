  • İSTANBUL
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! Ama uyuşturucu soruşturması için değil...
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla verilen maç yayınında, yasadışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edildiği iddiası üzerine yetkili makamlar harekete geçti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Steven Sadettin Saran, sahibi olduğu televizyon kanalında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında.

Saran ve kanal yöneticileri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Saran, duruşmaya katılmak üzere geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görüntülendi. Saat 11.00'da başlaması planlanan duruşma 13.30'a alınmıştı.

Sadettin Saran, aylık gelirini 5 milyon TL olduğunu söyledi.

Hazırlanan iddianamede, yapılan tespitler doğrultusunda Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanvekili Alan Kenan Saran, şirketin genel müdürü ile aynı zamanda sorumlu müdürü olan Azade Zeynep Haksal ve şirketin futbol karşılaşmalarının yayınlamasına yönelik organizasyonundan sorumlu genel müdürü Emre Eren’in savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini, ayrıca yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını söyledikleri belirtildi.

Hamdi

Bazı hainler uyuşturucu kumar fitne alkol edepsizlik her şeyi teşvik ederler ama ülkenin kalkınmamasını imam hatipe bağlarlar
