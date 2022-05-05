2022-05-05 10:03:24 Sadece bir bardağı kalbe iyi geliyor! Her gün tüketin
Herkesin hayali daha genç bir bedene sahip olmak. Sağlıklı yaş almak ise sağlıklı beslenme ile doğru orantılı. Günde sadece bir bardak tüketerek kalbinizi korumanız mümkün. Farkında olmadan yaşadığımız önemli bir gerçek bulunuyor: Dünya nüfusunun büyük bir bölümü olması gerekenden 7 yaş daha büyük bir kalp yaşına sahip. Tüm bedeninizin motor noktası olarak düşüneceğiniz kalbi, genç tutmak ise aslında tüm bedeni genç tutmak anlamına geliyor. Peki bunun için neler yapmalı? İşte çözümü...