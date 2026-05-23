Türkiye'ye büyük fırsat doğdu! Paralı turistler direksiyonu kırdı!

'TÜRKİYE'YE HİÇ YOKKEN 10 BİNİ GELSE DAHİ ÇOK İYİ KAZANÇ OLUR' Bu yıl Orta Doğu ve Orta bağlantılı uçuşların yapıldığı riskli ülkelere giden yüksek bütçeli 50 milyon civarındaki turistin nereye gideceği sorusunun öne çıktığını vurgulayan Yavuz, "Doğal olarak bütün turizm ülkeleri, bu büyük portföyü kendi destinasyonlarına çekmek isteyecektir. Ancak büyük bölümü klasik deniz- kum- güneş müşterisi değil. Bunlar; uzun uçuş yapan, egzotik destinasyon seven, kültür, safari, çöl deneyimi, farklı atmosfer ve prestij arayan turistler. Bu nedenle 'Dubai yerine Rodos', 'Katar yerine Antalya' ya da 'Abu Dabi yerine Mallorca' gibi basit bir destinasyon değişimi pek gerçekçi görünmüyor. Ama 'Dubai yerine İstanbul' olabilir. Güney Afrika yerine Akdeniz ve Ege'nin özel ve nadide yüksek bütçeli koyları olabilir. Dağ tırmanışı yapanlar için Kommagene Krallığı döneminin heykellerinin karşılarına çıkacağı Nemrut Dağı olabilir. Bunlar yüksek bütçeli, zengin turist. Kafalarında Türkiye hiç yokken 10 bini dahi gelse iyi bir kazanç olur" diye konuştu.