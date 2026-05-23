Türkiye'ye büyük fırsat doğdu! Paralı turistler direksiyonu kırdı!
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl Orta Doğu ve bağlantılı uçuşların yapıldığı riskli ülkelere giden yüksek bütçeli 50 milyon civarındaki turistin nereye gideceği sorusunun öne çıktığını belirterek, "Bunlar; uzun uçuş yapan, egzotik destinasyon seven, kültür, safari, çöl deneyimi, farklı atmosfer ve prestij arayan turistler. Bu nedenle 'Dubai yerine Rodos', 'Katar yerine Antalya' ya da 'Abu Dabi yerine Mallorca' gibi basit bir destinasyon değişimi pek gerçekçi görünmüyor. Ama 'Dubai yerine İstanbul' olabilir. Güney Afrika yerine Akdeniz ve Ege'nin özel ve nadide yüksek bütçeli koyları olabilir" dedi.