45 ilde sarı alarm! MGM uyardı!
45 ilde sarı alarm! MGM uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mayıs Cumartesi günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, tüm Türkiye'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

45 KENTE UYARI MGM, 45 kent için sarı kod yayınlayarak şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sarı kod yayınlanan iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Karabük ve Osmaniye.

4 Günlük Bayram Boyunca Hava Nasıl Olacak? Tatil planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 4 günlük bayram hava durumu tahminleri ise şu şekilde: Bayramın 1. Günü: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu’nun büyük bölümünde aralıklı sağanak yağış var.

Bayramın 2. Günü: Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu’nun en güney ucu hariç tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış etkisini artıracak.

Bayramın 3. Günü: Kıyı Ege ve güney sınır hattı dışındaki tüm bölgelerde yağış mesaisi kesintisiz devam edecek.

Bayramın 4. Günü: Trakya’nın batısı ve kıyı şeritleri hariç, iç kesimler ile doğu bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

