45 ilde sarı alarm! MGM uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mayıs Cumartesi günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, tüm Türkiye'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.