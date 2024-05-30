Sadece 6 yılda yaşananlara bakın! F-35’lerde korkunç şüphe

Güvenilirlik ve bakım sorunları ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından yayınlanan yıllık rapora göre, F-35 Lockheed Martin savaş uçakları 2023'te güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik konularında bazı zorluklarla karşılaştı ve hedeflenen yüzde 65'lik göreve hazır olma oranının altında kalarak sadece yüzde 51 performans gösterdi. Ocak ayı sonunda yayınlanan raporda, F-35'in Operasyonel Gereksinimler Belgesi'nde belirtilen güvenilirlik ve idame edilebilirlik kriterlerinin altında kalmaya devam ettiği belirtildi.