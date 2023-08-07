2023-08-07 10:45:17 Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü
Sivas’ta 2019 yılında üretimine başlanan solucan gübresi, Irak’ın ardından Almanya ve Azerbaycan’a ihraç edilecek. Sivas’ta 2019 yılında Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğiyle kurulan fabrikada üretilen solucan gübresi kısa sürede ihraç edilmeye başlandı. İlk olarak 2022 yılında Irak’a ihraç edilen solucan gübresi, bu yıl Azerbaycan ve Almanya’ya ihraç edilecek. 2 bin 400 metrekare alanda üretilen solucan gübresi, kimyasal gübrelerin aksine toprağa zarar vermeyen yapısı nedeniyle tercih ediliyor. Uygulandığı ürünlerde verimi artırdığı gözlenen gübreye talep her geçen gün artıyor.