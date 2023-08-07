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Türkiye
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Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü

2023-08-07 10:45:17
Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü

Sivas’ta 2019 yılında üretimine başlanan solucan gübresi, Irak’ın ardından Almanya ve Azerbaycan’a ihraç edilecek. Sivas’ta 2019 yılında Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğiyle kurulan fabrikada üretilen solucan gübresi kısa sürede ihraç edilmeye başlandı. İlk olarak 2022 yılında Irak’a ihraç edilen solucan gübresi, bu yıl Azerbaycan ve Almanya’ya ihraç edilecek. 2 bin 400 metrekare alanda üretilen solucan gübresi, kimyasal gübrelerin aksine toprağa zarar vermeyen yapısı nedeniyle tercih ediliyor. Uygulandığı ürünlerde verimi artırdığı gözlenen gübreye talep her geçen gün artıyor.

#1
Foto - Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü

“Çiftçilerimiz memnun” Fabrika Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar çalışmaları hakkında bilgi vererek, “2020 Yılından itibaren üretimlerimiz başladı. 2022 yılında Irak’a 4 kez ihracatımız oldu. Bu yıl itibarıyla da inşallah hem Azerbaycan’a hem de Almaya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ihracat planlamalarımızı yapıyoruz. İç piyasaya solucan gübresi temin ediyoruz. Hem katı, hem sıvı formda üretmiş olduğumuz solucan gübrelerini ayrıca sıvı hümik asit şeklinde üretimimiz söz konusu. Çiftçimizle buluşturuyoruz. Buğday, arpa, yonca, patates, ayçiçeğinde ve pancarda kullanılıyor. Çiftçilerimiz memnun” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü

“Türkiye’de de önemli ölçüde rağbet gören bir gübre” Solucan gübresinin tamamen organik bir gübre olduğuna dikkat çeken Tutar, “Yaklaşık 9 aylık süreçte elde ediliyor. 1’inci ayda başlarsak, 9’uncu ayda hasat etmeye başlıyoruz. 1 metrekare alanda yaklaşık 12 bin solucanın faaliyetiyle elde edilen organik bir gübredir. Kimyasal gübrelerin topraklarımıza vermiş olduğu zararları ve üründe neden olan nitrat kalıntıları nedeniyle ve her geçen gün toprak kalitesinin biraz daha düşmesi nedeniyle alternatif bir gübre olarak son yıllarda Türkiye’de de önemli ölçüde rağbet gören bir gübre” dedi.

#3
Foto - Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü

Solucan gübresi, Almanya yolcusu Yapmış oldukları girişimler sonucu Irak’ın ardından Almanya ve Azerbaycan için ihracat planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Tutar, şu ifadelere yer verdi: “Ben Almanya’ya bir ziyarette bulundum. Burada çiftlikteki seralarda organik çilek, yabanmersini, böğürtlen yetiştiriliyordu. Buradan götürdüğümüz numunelerle orada bir uygulama yaptık. Şu anda takip ediyoruz. 15 gün önce ilk uygulamamızı yaptık. Kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanılarak ortaya çıkan verim farkını onlar da görmüş olacaklar. Solucan gübresinin nitelik ve özelliklerini analizlerle birlikte ilgili kişilerin önüne koyduğumuz zaman çok ilgilendiler. Solucan gübresi; gerek içerik bakımından, gerekse bitkiye sağladığı fayda bakımından hem de toprağı düzeltmesi bakımından çok artı niteliklere sahip. Biz bunları kendileri ile paylaştığımız zaman çok ilgi uyandırdı ve mutlaka takip etmek istediklerini ve üzümde de bir uygulama yapmak istediklerini söylediler. Almanya’dan olumlu sonuçlarla döndüm. Yapmış olduğumuz uygulamaların karşılığını alarak hem Azerbaycan’a, hem Almanya’ya, hem de Irak’a yapmış olduğumuz ihracatlar devam edecek inşallah.”

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