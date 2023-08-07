Sadece 3 yılda büyük başarı! Şi̇mdi̇ de Almanya ve Azerbaycan peşi̇ne düştü

Solucan gübresi, Almanya yolcusu Yapmış oldukları girişimler sonucu Irak’ın ardından Almanya ve Azerbaycan için ihracat planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Tutar, şu ifadelere yer verdi: “Ben Almanya’ya bir ziyarette bulundum. Burada çiftlikteki seralarda organik çilek, yabanmersini, böğürtlen yetiştiriliyordu. Buradan götürdüğümüz numunelerle orada bir uygulama yaptık. Şu anda takip ediyoruz. 15 gün önce ilk uygulamamızı yaptık. Kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanılarak ortaya çıkan verim farkını onlar da görmüş olacaklar. Solucan gübresinin nitelik ve özelliklerini analizlerle birlikte ilgili kişilerin önüne koyduğumuz zaman çok ilgilendiler. Solucan gübresi; gerek içerik bakımından, gerekse bitkiye sağladığı fayda bakımından hem de toprağı düzeltmesi bakımından çok artı niteliklere sahip. Biz bunları kendileri ile paylaştığımız zaman çok ilgi uyandırdı ve mutlaka takip etmek istediklerini ve üzümde de bir uygulama yapmak istediklerini söylediler. Almanya’dan olumlu sonuçlarla döndüm. Yapmış olduğumuz uygulamaların karşılığını alarak hem Azerbaycan’a, hem Almanya’ya, hem de Irak’a yapmış olduğumuz ihracatlar devam edecek inşallah.”