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#1
Foto - Sadece 10 gün ömrü var: Zarar verene büyük ceza!

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında ‘ayı gülü’ olarak da bilinen ‘Erciyes şakayığı’ çiçek açtı. Kayalıklar arasında yetişen çiçeği koparanlara ise 699 bin 254 ceza uygulanıyor. Her yıl mayıs ayının ortasında bölgede açan çiçekler, bu sene kar yağışının fazla olması nedeniyle 1 ay geç çiçek açtı.

#2
Foto - Sadece 10 gün ömrü var: Zarar verene büyük ceza!

“İLK DEFA GEÇ AÇTI” İncesu ilçesinin Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Kızılören Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Kılınçer, “Normalde mayıs ayında açardı. Bu sene yağışlar fazla olduğu için haziranda açtı. Burada genel olarak ‘ayı gülü’ ismiyle biliniyor. Erciyes Dağı eteklerinde kayalıklar arasında açıyor. Çiçek açması kısa sürer. Sonra hemen dökülür. Bu yıl ilk defa geç açtı. Yağışların etkisi oldu. Buraya gelen vatandaşlarımız bu çiçeği koparmasın bu endemik bir tür. Cezası da var.” dedi.

#3
Foto - Sadece 10 gün ömrü var: Zarar verene büyük ceza!

“ÇOĞALTILMASI ZOR BİR BİTKİ” Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan ise üniversite kampüsünde şakayığın çoğaltılması ve koruması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiçeğin Erciyes Dağı’ndaki popülasyonun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını belirtti.

#4
Foto - Sadece 10 gün ömrü var: Zarar verene büyük ceza!

Prof. Dr. Gürcan, Erciyes Dağı’nda şakayığın daha çok ‘kartın’ denilen büyük kayalardan oluşan alanlara sıkıştığını söyleyerek, “Büyük kayalardan oluşan alanlara insanlar, koyun ve keçiler girememekte, endemik bitkiler için koruma alanı oluşturuyor. Şakayığın çoğaltılması zor. Tohumunun kurutulmadan ağustos ayında toprağa ekilmesi durumda tohumlar başarılı olarak çimlenebilir. Şakayığın çiçeğe yatması 3-4 yıl alır. İlk 2-3 yıl bitki büyümesini sürdürür, bitkilerin bir kısmı 3’üncü yılda çiçek açarken, çoğunluğu 4’üncü yılda çiçek verir. Daha sonraki yıllarda ise bitkiler her yıl çiçek açmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki olan şakayık tam geliştiğinde 15-20 adet çiçek verir. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Bahçenize bir defa şakayık dikerseniz, onlarca yıl ilkbaharda çiçeklendiğini görürsünüz.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Sadece 10 gün ömrü var: Zarar verene büyük ceza!

UZMANDAN REFÜJ VE REKREASYON ALANLARI ÖNERİSİ Kayseri’de refüj ve rekreasyon alanlarında şakayık yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Gürcan, “Böylece endemik bir bitki hem korunacak hem de tüm insanların beğenisine sunulacak. Ayrıca lale gibi her yıl kışın sökülüp yazın dikilmesi gerekmeyen bir bitki olduğu için park bahçecilik açısında yönetimi oldukça kolay bitkidir”. dedi.

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