Sadece 1 haftada tespit edildi Kaçak elektrik kullanmak için bakın neler yapmışlar neler

---KAÇAK MOBİL TRAFOLAR DAHA ÇOK GECE KULLANILIYOR--- Önceki hafta Derik ilçesinde tespit edilen 97 adet kaçak trafoya el konulabilmesi için güvenlik güçleri eşliğinde çalışma yürüten enerji şirketi, bunun yanı sıra kaçakla mücadele kapsamında saha taramalarını da sürdürüyor. Mobil ekiplerin karadan yaptığı denetimlerin ardından havadan drone ile gerçekleştirilen kontroller kapsamında, son bir hafta içerisinde 975 adet kaçak trafo tespit edildi. Kaçak trafolardan bir kısmının traktör römorkuna konularak mobilize edildiği ve ihtiyaç duyulan yerlerde genellikle gece kanca atmak yöntemiyle kullanıldığı ortaya çıktı. Dicle Elektrik’in termal kameralı droneları bir gecede 21 adet kaçak trafo tespit ederek tüm verileri kaydetti. ---MARDİN’DE TARIMSAL SULAMA BORCU 11 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ --- Mardin’de, tarımsal sulama yapan çiftçilerin çok büyük bir bölümünün gecikmiş elektrik borcu da bulunuyor. Çiftçi, Devlet Su İşleri’nin sulama kanalları tamamlanmadığı için yüksek elektrik enerjisi harcayarak kuyulardan su çekmek suretiyle sulama yapıyor. Alınan bilgilere göre kentte bulunan 7 bin kadar tarımsal sulama abonesi çiftçiden 5.600 kadarının, vadesi geçmiş elektrik borcu 11 milyar 462 bin TL’ye ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik tüketimi kadar tarımsal sulama abonelerinin ödenmeyen elektrik borcunun da ciddi bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekerek, “Ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir unsur olan elektrik tedarikinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için borçların düzenli olarak ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca birikmiş borçların yapılandırılması konusunda çok sayıda kolaylık sağlamamıza rağmen alacak yükü sürekli artıyor.” dedi.