Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

“(…) Mehmet Akif'ten Erbakan'a, Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar tüm "Müslüman aydın ve siyasetçiler" de İsrail'e karşı direnen Filistinlileri (ideolojilerine tecessüs göstermeden) desteklemişlerdir. Pratikte de böyleydi. Mesela, "Akıncılar hareketinin" en bariz özelliği, işgalci zalimlere karşı mazlumun kimliğini sormadan her daim yanlarında olmaktı. Gelgelelim... "Filistinliler, İsraillilere toprak sattılar" veya "Araplar Türkleri arkadan vurdular" şeklinde sersem sepet yalanları dillendirerek İsrail'in işgalini destekleyenlere haklı olarak karşı çıkan Hüsnü Mahalli kendisi de yeni bir "yalana" imza attı.