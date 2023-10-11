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Medya
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Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

2023-10-11 15:20:16
Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

Salih Tuna, “Filistin Kurtuluş Örgütü’ndeki grupların büyük bölümü solcuydu ve bundan dolayı bölge ve Türkiye İslamcıları Filistin halkının mücadelesine destek vermezdi" herzesini yumurtlayan Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli’ye ayar verdi. Sabah gazetesindeki yazısında “Saçmalama Hüsnü Bey. ‘İslamcı’ dediğiniz Müslümanlar, Arafat dahil her daim Filistinlileri desteklediler” ifadelerini kullanan Tuna, özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

“(…) Mehmet Akif'ten Erbakan'a, Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar tüm "Müslüman aydın ve siyasetçiler" de İsrail'e karşı direnen Filistinlileri (ideolojilerine tecessüs göstermeden) desteklemişlerdir. Pratikte de böyleydi. Mesela, "Akıncılar hareketinin" en bariz özelliği, işgalci zalimlere karşı mazlumun kimliğini sormadan her daim yanlarında olmaktı. Gelgelelim... "Filistinliler, İsraillilere toprak sattılar" veya "Araplar Türkleri arkadan vurdular" şeklinde sersem sepet yalanları dillendirerek İsrail'in işgalini destekleyenlere haklı olarak karşı çıkan Hüsnü Mahalli kendisi de yeni bir "yalana" imza attı.

#2
Foto - Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

Dedi ki: "FKÖ'deki grupların büyük bölümü solcuydu ve bundan dolayı bölge ve Türkiye İslamcıları Filistin halkının mücadelesine destek vermezdi..." Saçmalama Hüsnü Bey. "İslamcı" dediğiniz Müslümanlar, Arafat dahil her daim Filistinlileri desteklediler. (Şayet Fetullah Gülen gibilerini kastediyorsan o da saçma, çünkü onlar hiçbir zaman "Türkiye İslamcıları" arasında yer almamışlardı.)

#3
Foto - Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti

Uzun lafın kısası... Sağda solda özellikle de sosyal medyada İsrail'i destekleyen ahbesin çocuklarına bakmayın siz. Türkiye'de hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm namuslu insanlar, siyonist işgale karşı ilk günden beri Filistinlilerin yanında yer almıştır.”

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