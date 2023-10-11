2023-10-11 15:20:16 Saçmalama be adam! O "Filistin" iddiası "Yuh" dedirtti
Salih Tuna, “Filistin Kurtuluş Örgütü’ndeki grupların büyük bölümü solcuydu ve bundan dolayı bölge ve Türkiye İslamcıları Filistin halkının mücadelesine destek vermezdi" herzesini yumurtlayan Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli’ye ayar verdi. Sabah gazetesindeki yazısında “Saçmalama Hüsnü Bey. ‘İslamcı’ dediğiniz Müslümanlar, Arafat dahil her daim Filistinlileri desteklediler” ifadelerini kullanan Tuna, özetle şunları kaydetti: