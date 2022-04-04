  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
18
Saç dökülmesini önleyen 4 yöntem

2022-04-04 01:50:56
Saç dökülmesini önleyen 4 yöntem

Erkek olsun kadın olsun birçok insan saç dökülmesinden şikayetçidir. Oysa saç dökülmesini basit yollarla önleyebilirsiniz.

#1
Foto - Dolgun ve güzel saçlara sahip olmak özgüveni tazeleyen ve herkesin sahip olmak istediği bir durumdur. Günde yaklaşık 100 saç teline kadar saç teli kaybı normal kabul edilmektedir.

Dolgun ve güzel saçlara sahip olmak özgüveni tazeleyen ve herkesin sahip olmak istediği bir durumdur. Günde yaklaşık 100 saç teline kadar saç teli kaybı normal kabul edilmektedir.

#2
Foto - Ancak dökülen saçların sayısı yeni çıkanların sayısını aşarsa buna saç dökülmesi denir.

Ancak dökülen saçların sayısı yeni çıkanların sayısını aşarsa buna saç dökülmesi denir.

#3
Foto - Yanlış saç bakımı, genetik yatkınlık, hastalıklar veya hormonal değişiklikler saç dökülmesinin nedenlerinden bazılarıdır.

Yanlış saç bakımı, genetik yatkınlık, hastalıklar veya hormonal değişiklikler saç dökülmesinin nedenlerinden bazılarıdır.

#4
Foto - Demir , çinko, B vitamini veya belirli yağ asitleri gibi besin maddelerini kaçırıyorsanız , evde uygulayacağınız yöntemler ile hedefe yönelik önlem alabilirsiniz.

Demir , çinko, B vitamini veya belirli yağ asitleri gibi besin maddelerini kaçırıyorsanız , evde uygulayacağınız yöntemler ile hedefe yönelik önlem alabilirsiniz.

#5
Foto - Saç dökülmesinden kurtulmak için illa pahallı kimyasal maddelere başvurmanıza gerek kalmaz.

Saç dökülmesinden kurtulmak için illa pahallı kimyasal maddelere başvurmanıza gerek kalmaz.

#6
Foto - İşte saç dökülmesi için evde uygulayabileceğiniz 4 yöntem:

İşte saç dökülmesi için evde uygulayabileceğiniz 4 yöntem:

#7
Foto - 1. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı söz konusu olduğunda uzun zamandır oldukça tercih edilen değerli bir yağ. Besin açısından zengin yağ, saçınıza saç büyümesini uyaran, saçı güçlendiren ve böylece sağlıklı bir saç yapısı oluşturan önemli vitaminler, besinler ve değerli yağ asitleri sağlar.

1. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı söz konusu olduğunda uzun zamandır oldukça tercih edilen değerli bir yağ. Besin açısından zengin yağ, saçınıza saç büyümesini uyaran, saçı güçlendiren ve böylece sağlıklı bir saç yapısı oluşturan önemli vitaminler, besinler ve değerli yağ asitleri sağlar.

#8
Foto - Ek olarak, hindistancevizi yağı, saç dökülmesini teşvik edebilen aşırı asidik bir kafa derisi üzerinde olumlu etkileri ispatlanmış özelliklere sahiptir.

Ek olarak, hindistancevizi yağı, saç dökülmesini teşvik edebilen aşırı asidik bir kafa derisi üzerinde olumlu etkileri ispatlanmış özelliklere sahiptir.

#9
Foto - 2. Kahve Evet kahve ve içerdiği kafein sadece sinirleri ve dolaşımı uyararak sizi uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda saç köklerine enerji verilmesini desteklediği için saç dökülmesine karşı da etkili bir şekilde yardımcı olur.

2. Kahve Evet kahve ve içerdiği kafein sadece sinirleri ve dolaşımı uyararak sizi uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda saç köklerine enerji verilmesini desteklediği için saç dökülmesine karşı da etkili bir şekilde yardımcı olur.

#10
Foto - Kahve telvesini atmak yerine şampuan olarak kullanmayı deneyebilirsiniz. Kahve telvesini biraz su ile karıştırın ve saç köklerinize iyice masaj yapın.

Kahve telvesini atmak yerine şampuan olarak kullanmayı deneyebilirsiniz. Kahve telvesini biraz su ile karıştırın ve saç köklerinize iyice masaj yapın.

#11
Foto - Yaklaşık on dakika bekletin ve ardından saçınızı iyice durulayın. Uzun süreli bir etki elde etmek için her yıkamadan önce kahve telvesi ile masajı rutin haline getirin.

Yaklaşık on dakika bekletin ve ardından saçınızı iyice durulayın. Uzun süreli bir etki elde etmek için her yıkamadan önce kahve telvesi ile masajı rutin haline getirin.

#12
Foto - 3. Yulaf ezmesi Değerli besinler ile saçınızı içeriden güçlendirmekte saç sağlığınız için büyük bir önem taşır.

3. Yulaf ezmesi Değerli besinler ile saçınızı içeriden güçlendirmekte saç sağlığınız için büyük bir önem taşır.

#13
Foto - Örneğin çinko, biotin, protein, bakır ve B vitaminleri açısından zengin olan yulaf ezmesi tüketerek vücudu içeriden beslemek saç köklerine ve yapısına yapacağınız çok doğru bir yatırımdır.

Örneğin çinko, biotin, protein, bakır ve B vitaminleri açısından zengin olan yulaf ezmesi tüketerek vücudu içeriden beslemek saç köklerine ve yapısına yapacağınız çok doğru bir yatırımdır.

#14
Foto - Yulaf ezmesinin içerdiği magnezyum, demir, potasyum ve fosfor gibi mineraller saç büyümesini uyarır. Her gün düzenli olarak bir porsiyon yulaf ezmesi tüketen herkes, uzun vadede saç ve genel sağlık açısından gözle görülür bir başarı elde edebilir!

Yulaf ezmesinin içerdiği magnezyum, demir, potasyum ve fosfor gibi mineraller saç büyümesini uyarır. Her gün düzenli olarak bir porsiyon yulaf ezmesi tüketen herkes, uzun vadede saç ve genel sağlık açısından gözle görülür bir başarı elde edebilir!

#15
Foto - 4. Elma sirkesi Çok yönlü mucizevi etkilere sahip olan elma sirkesi saç dökülmesi sorununda da önleyici etkiye sahiptir.

4. Elma sirkesi Çok yönlü mucizevi etkilere sahip olan elma sirkesi saç dökülmesi sorununda da önleyici etkiye sahiptir.

#16
Foto - Sirke dezenfekte edici etkisi sayesinde saç derisindeki tıkanmış gözenekler temizlenir ve saçlar yeniden daha kaliteli şekilde uzayabilir. Ek olarak, sirke saç teli direncini artırabilir ve böylece saç kırılmasına karşı etkili bir koruma sağlar.

Sirke dezenfekte edici etkisi sayesinde saç derisindeki tıkanmış gözenekler temizlenir ve saçlar yeniden daha kaliteli şekilde uzayabilir. Ek olarak, sirke saç teli direncini artırabilir ve böylece saç kırılmasına karşı etkili bir koruma sağlar.

#17
Foto - Sirkeyi suyla bire beş oranında karıştırın ve şampuanladıktan sonra saça ve saç derisine uygulayın. Tabi tüm diğer yöntemlerde olduğu gibi sirkede de düzenli kullanım sonuca ulaşmak açısından esastır.

Sirkeyi suyla bire beş oranında karıştırın ve şampuanladıktan sonra saça ve saç derisine uygulayın. Tabi tüm diğer yöntemlerde olduğu gibi sirkede de düzenli kullanım sonuca ulaşmak açısından esastır.

İslam Memiş'ten altın hesabı olanlara uyarı! Bankaların taktiğini açıkladı
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın hesabı olanlara uyarı! Bankaların taktiğini açıkladı

İslam Memiş altın ve dolar hakkında uyarılarda bulundu. Memiş, “Bankanız geniş makas aralığı veriyorsa değiştirin. İlla A bankası olacak bir..
Savcı Sayan sözünü tuttu! Et dağıtımı başladı
Gündem

Savcı Sayan sözünü tuttu! Et dağıtımı başladı

Ağrı Belediyesi, şehirde maddi durumu iyi olmayan her aileye kırmızı et dağıtımında bulunuyor.

Bakan Akar dikkat çeken rakamı açıkladı
Gündem

Bakan Akar dikkat çeken rakamı açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2015 tarihinden itibaren 33 bin 990 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Teravihe niyet her rekatta mı getirilir? Teravih namazına niyet her rekatta yapılır mı?
Oruç

Teravihe niyet her rekatta mı getirilir? Teravih namazına niyet her rekatta yapılır mı?

Teravih namazına niyet nasıl olur? Teravih namazına her rekatta niyet edip mi? Teravihe niyet nasıl edileceği on bir ayın sultanı mübarek Ra..
İşte Yılmaz Güney'in aşağılık sicili! PKK'lı teröristleri 'şehit' diyerek anıp 'Kürdistan' propagandası yaptı
Medya

İşte Yılmaz Güney'in aşağılık sicili! PKK'lı teröristleri 'şehit' diyerek anıp 'Kürdistan' propagandası yaptı

Oyuncu ve yazar olarak pazarlanan Yılmaz Güney, doğum günü nedeniyle malum kesim tarafından anılıyor. Güney hakkındaki gerçekler ise bambaşk..
Ali Koç'tan Fenerbahçelileri çıldırtan gaf
Spor

Ali Koç'tan Fenerbahçelileri çıldırtan gaf

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görüştüğü teknik direktörlerden birini överken, "Fenerbahçe'yi '90'lardaki dönemine döndüreceğini söyledi" ifade..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay