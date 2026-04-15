Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Toplamda 600 milyon dolarlık yatırımla kurulan bu tesis, Avrupa’nın tek hat üretimde en büyük tesisi ünvanını da aldı. Aynı dönemde Medcem Port adlı limanı kuran Eren Holding, Türkiye dışında Kamerun Douala, Tunus Gabes, Belçika’da Antwerp, İtalya’da Trieste, Büyük Britanya’da Sheerness, Liverpool, Glasgow ve KKTC'de Gazimağusa’da çimento sektörüne yönelik yatırımlara sahip. Medcem Global yılda yaklaşık 6 milyon ton çimento ve klinker ihracatı gerçekleştiriyor. Gruba ait olan Medcem Çimento fabrikası ise yılda 6.6 milyon ton klinker ve 8 milyon ton çimento üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çimento fabrikalarından biri olarak biliniyor. Şirket son olarak 2021 yılında Mersin’de 210 milyon dolarlık yatırım yapmış, tesisteki toplam yatırım 800 milyon doları aşmıştı.