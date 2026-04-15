Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mısır'a giden tekstilci furyasından sonra şimdi de ABD'ye giden çimentocu furyası başladı. Türkiye'nin iki ünlü çimento devinden arka arkaya beklenmedik kararlar gelmeye başladı. Sabancı Holding'den sonra bir holding daha ABD'de üretim yapmak için harekete geçti.

Foto - Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türk çimento şirketleri, ihracatta en önemli pazarlardan biri olan ABD’yi üretimde merkez haline getiriyor.

Foto - Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Sabancı Holding’e ait Çimsa’nın başlattığı bu akıma şimdilerde sektörün önemli oyuncularından Eren Holding’e ait Medcem de katılıyor. ABD’de artan nüfus ve konut inşaatındaki yükselişe paralel yapılan bu yatırımlardan en yenisi olan Medcem’in Florida yatırımı, 2024 yılında Eren Holding’in bölgedeki limanda öğütme tesisleri için uzun vadeli arazi kiralamasıyla hayata geçmişti. Geçtiğimiz yıl şubat ayında sessiz sedasız başlayan yatırım sürecinde üretime yönelik testler yaz ayında, üretim de eylül ayında başlayacak.

Foto - Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Eren’in Florida’daki tesisi iki değirmene sahip olacak. Geçmişte atıl durumda bulunan ve renove edilen tesis, saatte 40 ton, yılda da yaklaşık 500 bin ton kapasiteyle planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırımın daha da artacağı ve bölgede ek tesisler kurulacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere ABD’nin yıllık çimento ithalatı 22 milyon ton. 7 yıl önce bu rakam 15 milyon ton civarındaydı.

Foto - Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Eren Holding'in çimento ve klinker ihracatı konusundaki şirketi Medcem Global, 30 yılı aşkın bir süredir çimento sektöründe faaliyet gösteriyor. Enerjiden ambalaja, perakendeden turizme birçok alanda yatırımları bulunan Eren Holding, çimento sektörüne 1992 yılında Özelleştirme İdaresi’nden satın aldığı Denizli Çimento ile girdi. Bu tesisi 2014 yılında satan Eren Holding, 2015’te ise kendi yatırımıyla sıfırdan Medcem Çimento’yu kurdu.

Foto - Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Toplamda 600 milyon dolarlık yatırımla kurulan bu tesis, Avrupa’nın tek hat üretimde en büyük tesisi ünvanını da aldı. Aynı dönemde Medcem Port adlı limanı kuran Eren Holding, Türkiye dışında Kamerun Douala, Tunus Gabes, Belçika’da Antwerp, İtalya’da Trieste, Büyük Britanya’da Sheerness, Liverpool, Glasgow ve KKTC'de Gazimağusa’da çimento sektörüne yönelik yatırımlara sahip. Medcem Global yılda yaklaşık 6 milyon ton çimento ve klinker ihracatı gerçekleştiriyor. Gruba ait olan Medcem Çimento fabrikası ise yılda 6.6 milyon ton klinker ve 8 milyon ton çimento üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çimento fabrikalarından biri olarak biliniyor. Şirket son olarak 2021 yılında Mersin’de 210 milyon dolarlık yatırım yapmış, tesisteki toplam yatırım 800 milyon doları aşmıştı.

Foto - Sabancı'dan sonra ünlü holding de ABD'ye gidiyor: Türkiye yerine orayı üretim merkezi yapacaklar

Çimentoda yurtdışındaki önemli bir diğer oyuncu olan Sabancı’ya ait Çimsa da ABD’de yatırıma sahip. İspanya, Almanya, İtalya ve İrlanda’da tesisleri bulunan Çimsa, ABD’nin Houston kentinde de üretim yapıyor. ABD’de 300 bin ton kapasiteli beyaz çimento üretimi bulunan Çimsa, geçtiğimiz yıl Houston kentinde yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla, yıllık 600 bin ton gri klinker öğütme tesisini üretime almıştı.

Nurata

Sabancı Holding Rahmetli Sakıp Sabancı’dan sonra Güler Sabancı döneminde zaten milli rotadan çıktı. Milli ve yerli eğitime adım atacağımız ve müfredatı değiştireceğimiz sırada kimin adına bakanımızı arayıp “ Bu müfredatı bir yıl daha erteleyin !”dedi. Sabancı Üniversitesi de Mossad adına çalışan adamlar ve programa teslim eden kim ? Türkiye’ye operasyon başladı! İran’ı ekonomik ambargoyu önce içindeki İranlı görünümlü aparatlarıyla
