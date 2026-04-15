Otomotiv
Otomobil devi yeni canavarını tanıttı: Tek şarjla 926 KM gidiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi yeni canavarını tanıttı: Tek şarjla 926 KM gidiyor!

Alman devi Mercedes, tek sarjla 926 km menzile ulaşan EQS modelini tanıttı. Yeni model, sadece makyaj değil, altyapısından yazılımına kadar baştan aşağı yenilendi.

Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli otomobil dünyasındaki dengeleri değiştirecek hamlesini yaptı.

Yeni model, daha büyük batarya, yenilenen ön tasarım ve 800V elektrik mimarisiyle dikkat çekiyor.

Tasarım tarafında ise EQS, yeni ön yüz ve geliştirilmiş aydınlatma detaylarıyla geliyor.

Standart versiyonda aydınlatmalı yıldız desenine sahip siyah bir panjur ve geniş krom çıtalar bulunurken; AMG Line paketinde kromsuz, özel aydınlatmalı yıldız panjur ve ortada aydınlatılmış Mercedes-Benz logosu yer alıyor.

Yeni EQS’in en büyük yeniliği, aracın elektrik altyapısının 800V mimarisine geçiş yapması oldu.

Artık 350 kW DC hızlı şarj desteği sunan otomobil, sadece 10 dakikalık bir şarjla tam 320 kilometre yol kat edebilece

Mercedes-Benz çıtayı inanılmaz bir noktaya taşıdı. EQS 450+ versiyonu, WLTP verilerine göre tek bir şarjla tam 926 kilometre menzil sunabiliyor.

Teknolojik donanım tarafında ise Digital Light sistemi dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre P daha az enerji tüketen bu aydınlatma grubu, @ daha geniş bir alanı aydınlatma kapasitesine sahip.

İç mekanda lüksün tanımı yeniden yapılmış. Özellikle “Extended Rear Luxury Lounge” paketiyle gelen yeni eğimli ayak desteği, arka koltuktaki yolcular için uçak konforunda bir seyahat vadediyor.

MBUX Hyperscreen, standart donanım olarak sunulmaya devam ederken, ısı pompası sistemi de artık tüm modellerde standart hale getirilerek kış aylarındaki menzil kayıplarının önüne geçilmiş./ kaynak: haber7

Yorumlar

ali

ama dinleyip gözetleyip bilgi edinip gerektiğinde sabote edip kaza yaptırılabiliyorlarmış - kedi ulaşamadığına mındar dermiş gibi
