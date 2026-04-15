  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlık 135 uzman yardımcısı alacak Yarar sağlayacak mı bu harekat: Fatih Terim'e tarihi çağrı: Gel Galatasaray'ı kurtar Başıboş pitbull sanatçının burnunu kopardı! Son durumunu paylaştı! Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor Süper Ligi altüst edecek gelişme: Sert tepki gelebilir! Kritik 'zırh' kararı... Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış! Araçlarınızı korumaya alın! Cuma günü giriş yapacak! Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı ABD'den Türkiye'ye tarihî iade! Smyrna kökenli eser yurda döndü...
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

Şekersiz diye güveniyoruz ama pankreası tek seferde bitiriyor bu ayrıntı...

#1
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

"Şekersiz" etiketi son yıllarda sağlıklı yaşamın altın anahtarı gibi pazarlansa da madalyonun öteki yüzünde pankreası yoran gizli bir süreç işliyor. Bu haberimiz özellikle diyet ürünlere ve yapay tatlandırıcılara güvenen okuyucuları sarsacak ve meraklandıracak. İşte uzmanların insülin bombası dediği ürünler…

#2
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

Etiketinde "şeker ilavesiz" yazması, o gıdanın kan şekerinizi etkilemediği anlamına mı geliyor? Yapay tatlandırıcıların beyinde ve pankreasta oluşturduğu "sahte alarm" etkisi, vücudun insülin dengesini altüst ediyor. Uzmanlar uyarıyor: Masum sandığınız o diyet içecekler ve atıştırmalıklar, pankreasınızı her yudumda daha fazla yoruyor olabilir!

#3
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

1. Beynin Şeker Yanılsaması: Tatlı Ama Şekersiz! Damağınız tatlı bir tadı algıladığı anda beyin, mideye ve pankreasa "Şeker geliyor, hazırlıklı olun!" talimatı gönderir. Ancak vücuda giren şey gerçek bir şeker değil, yapay bir tatlandırıcıdır.

#4
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

Pankreasın Çıkmazı: Beklenen glikoz gelmeyince pankreas, salgıladığı insülinle ne yapacağını şaşırır. Bu "boşa kürek çekme" hali, zamanla insülin direncini tetikleyen en büyük unsurlardan birine dönüşür.

#5
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

2. "Gizli" Karbonhidratlar: Maltitol ve Sorbitol Tehlikesi Şekersiz olarak satılan pek çok paketli üründe, şeker yerine "şeker alkolleri" kullanılır.

#6
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

İnsülin Bombası: Özellikle maltitol gibi maddelerin glisemik indeksi hiç de düşük değildir. Kan şekerini sofra şekeri kadar hızlı yükseltebilen bu maddeler, "şekersiz" adı altında tüketildiğinde pankreasta ani ve yüksek dozda insülin baskısı yaratır.

#7
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

Şekersiz çikolatalar, diyet bisküviler, kurabiyeler, protein barlar, şekersiz sakızlar, naneli şekerler, meyveli yoğurtlar ve şekersiz pudingler bunlara örnek gösterilebilir.

#8
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

3. Bağırsak Florası ve Metabolik Karmaşa Yapay tatlandırıcılar sadece pankreası değil, bağırsaktaki dost bakterileri de hedef alıyor. Gerçek: Bozulan bağırsak florası (mikrobiyota), vücudun glikozu işleme biçimini değiştirir.

#9
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

Sonuç; hiç şeker tüketmediğini sanan ama metabolizması "şeker hastasıymış gibi" tepki veren bireyler...

#10
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

4. Neden "Tek Seferde Bitiriyor" Gibi Hissedilir? Aç karnına tüketilen yoğun tatlandırıcılı bir içecek veya gıda, vücutta saniyeler içinde metabolik bir kaosa yol açar. Enerji bekleyen hücreler hayal kırıklığına uğrar, açlık hissi kamçılanır ve pankreas sürekli bir "panik" modunda çalışmaya zorlanır. Bu durum, organın rezervlerini hızla tüketmesine ve Tip 2 diyabet riskinin kapıyı çalmasına neden olur.

#11
Foto - Vücudumuzu beklenmedik bir tempoya sokabilir: Meğer insülin bombasıymış!

Mutfaktaki en büyük yanılgı, bir maddeyi hayatımızdan çıkarırken yerine sentetik ve daha karmaşık bir yapıyı koymaktır. Akşam'a göre; Pankreas sağlığınızı korumak için; "şekersiz" yazan paketli ürünler yerine, kan şekerini yavaş yükselten lifli gıdalara ve doğal meyvelere yönelmek en güvenli limandır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23