Araçlarınızı korumaya alın! Cuma günü giriş yapacak!
Meteorolojiden arabasını pırıl pırıl yapanlara ve camlarını silenlere kötü haber geldi. Çamur yağmuru geri dönüyor. Uzmanlardan temizliği erteleyin uyarısı geldi.
Türkiye, yeni bir toz taşınımı dalgasının etkisine girdi. Yüksek nem ve toz beklenen hafif yağışlarla birleştiğinde "çamur yağmuru" olarak yeryüzüne inecek.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT Hava Forum, cuma günü nem, toz ve yağışların birleşerek çamur yağmuru oluşturacağını duyurdu.
Çamur yağmuru ve bunaltıcı nemli hava beklenen illeri şöyle sıraladı:
“Cuma günü çamur yağmurlu nemli bunaltıcı hava beklenen yerler: Antalya 30°, Adana 30°, Mersin 30°, Osmaniye 30°, Aydın 30°”/ kaynak: ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23