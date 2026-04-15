Spor
7
Yeniakit Publisher
Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

Süper Lig devi Galatasaray'da son günlerin en çok tartışılan ismi olan Okan Buruk için karar verildi. Başkan Dursun Özbek, seçim sonrası resmi açıklamayı yapacak.

#1
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK KARARI: SEÇİM SONRASI RESMEN AÇIKLANACAK Galatasaray'da Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında kaybedilen 5 puan sonrası eleştiri okları Okan Buruk'a döndü. Dursun Özbek, sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Okan Buruk içni kararını verdi. İşte detaylar..

#2
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

OKAN BURUK YERDEN YERE VURULUYOR! Galatasaray bir maç eksiğiyle milli aradan 4 puan önde dönmüştü. Trabzonspor'a yenilerek rakipleriyle puan farkının 1'e düşmesini engelleyemeyen Cimbom, Göztepe maçıya moral bulsa da Kocaelispor beraberliği taraftarın da ayaklanmasına neden oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, göreve başladığı Haziran 2022'den bugüne geçen sürede ilk kez böylesine sert eleştirilere maruz kaldı.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

ŞAMPİYON OLSA BİLE AYRILABİLİR! Kocaelispor maçının ardından Galatasaray'ın bu sezonu şampiyon tamamlaması halinde bile Okan Buruk'un ayrılabileceği iddia edildi.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

DURSUN ÖZBEK, OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dursun Özbek, Kocaelispor beraberliğinin hemen ardından teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek "Üst üste üç şampiyonluğu senin liderliğinde yaşadık. Bu seneyi de şampiyon bitirip önünüzdeki sezon beşincisine birlikte yürüyeceğiz!" diyerek güven aşıladı.

#5
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

OKAN BURUK'A YENİ SÖZLEŞME Buruk’a "Üst üste beşinci şampiyonluğumuza da birlikte yürüyeceğiz" diyen Özbek, bu sözünü havada bırakmayacak. Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden aday olacağına aylar önce duyurmuştu. Takım şampiyonluğa ulaşır ve Özbek de seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.

#6
Foto - Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak

OKAN BURUK'UN TALİPLERİ DE ARTIYOR Öte yandan İtalyan basını, Sarri'nin Lazio'dan ayrılması halinde Okan Buruk'un ana hedeflerden biri olduğu duyurdu. Ayrıca, Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'u yakın takibe aldığı iddia edilmişti.

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı yaşandı. 16 kişi yaralandı. Saldırganın intihar ettiği ileri sürüldü. Çok sayıda ..
Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 21. duruşması sona erdi.

Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular
Gündem

Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kayıp soruşturmasında yeni bir delil kamuoyuna yansıdı..
Türkiye güne operasyonla uyandı! Gözaltılar var
Gündem

Türkiye güne operasyonla uyandı! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 12 ilde hain FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi; 17 kişi gözaltına alındı.
ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!
Dünya

ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. ..
