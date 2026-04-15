Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk kararı! Seçim sonrası resmen açıklanacak
Süper Lig devi Galatasaray'da son günlerin en çok tartışılan ismi olan Okan Buruk için karar verildi. Başkan Dursun Özbek, seçim sonrası resmi açıklamayı yapacak.
DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK KARARI: SEÇİM SONRASI RESMEN AÇIKLANACAK Galatasaray'da Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında kaybedilen 5 puan sonrası eleştiri okları Okan Buruk'a döndü. Dursun Özbek, sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Okan Buruk içni kararını verdi. İşte detaylar..
OKAN BURUK YERDEN YERE VURULUYOR! Galatasaray bir maç eksiğiyle milli aradan 4 puan önde dönmüştü. Trabzonspor'a yenilerek rakipleriyle puan farkının 1'e düşmesini engelleyemeyen Cimbom, Göztepe maçıya moral bulsa da Kocaelispor beraberliği taraftarın da ayaklanmasına neden oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, göreve başladığı Haziran 2022'den bugüne geçen sürede ilk kez böylesine sert eleştirilere maruz kaldı.
ŞAMPİYON OLSA BİLE AYRILABİLİR! Kocaelispor maçının ardından Galatasaray'ın bu sezonu şampiyon tamamlaması halinde bile Okan Buruk'un ayrılabileceği iddia edildi.
DURSUN ÖZBEK, OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dursun Özbek, Kocaelispor beraberliğinin hemen ardından teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek "Üst üste üç şampiyonluğu senin liderliğinde yaşadık. Bu seneyi de şampiyon bitirip önünüzdeki sezon beşincisine birlikte yürüyeceğiz!" diyerek güven aşıladı.
OKAN BURUK'A YENİ SÖZLEŞME Buruk’a "Üst üste beşinci şampiyonluğumuza da birlikte yürüyeceğiz" diyen Özbek, bu sözünü havada bırakmayacak. Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden aday olacağına aylar önce duyurmuştu. Takım şampiyonluğa ulaşır ve Özbek de seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.
OKAN BURUK'UN TALİPLERİ DE ARTIYOR Öte yandan İtalyan basını, Sarri'nin Lazio'dan ayrılması halinde Okan Buruk'un ana hedeflerden biri olduğu duyurdu. Ayrıca, Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'u yakın takibe aldığı iddia edilmişti.
