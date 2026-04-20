Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Sabancı Holding kararını verdi: Ünlü şirketi elden çıkarıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sabancı Holding kararını verdi: Ünlü şirketi elden çıkarıyor

Sabancı Holding ünlü şirketin satışı için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yaptı. Açıklamada, ön alım hakkının devreye alındığı bildirildi.

#1
Sabancı Holding, çimento devi Akçansa’daki yüzde 39,72’lik payını satma sürecinde kritik virajı döndü. Mevcut ortak Heidelberg Materials ön alım hakkını kullandı. İşlem 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden şekilleniyor.

#2
Sabancı Holding’in Akçansa’daki paylarını üçüncü bir tarafa satmaya hazırlanırken, mevcut ortak Heidelberg Materials sözleşmeden doğan “ön alım hakkını” devreye aldı.

#3
Stratejik yol haritası kapsamında ölçeklenebilir büyüme fırsatı gördüğü alanlara odaklanmayı sürdüren Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki (Akçansa) yüzde 39,72’lik hissesine ilişkin olarak, mevcut ortağı Heidelberg Materials’ın ön alım hakkını kullanma yönündeki bildirimini aldığını duyurdu.

#4
Ön alım hakkı bildirimi, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleştirilirken; devir işlemleri, resmi kurumlar tarafından gerekli onayların verilmesi sonrasında tamamlanacak. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Sabancı Holding’in Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacak.

#5
Konuya ilişkin Sabancı Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Akçansa”) sahip olduğumuz 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin yüzde 39,72’sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1 milyar 100 milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

#6
Akçansa’nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials AG ile Şirketimiz arasındaki mevcut sözleşmesel yükümlülükler uyarınca; taraflardan birinin sahip olduğu payları üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde diğer tarafın devredilecek paylara ilişkin ön alım hakkı bulunmaktadır.

#7
Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1 milyar 100 milyon ABD Doları Şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirmiştir. Pay devir bedeli, Sabancı Holding’in yüzde 39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır. Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacaktır.”

