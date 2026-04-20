Sabancı Holding kararını verdi: Ünlü şirketi elden çıkarıyor

Konuya ilişkin Sabancı Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Akçansa”) sahip olduğumuz 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin yüzde 39,72’sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1 milyar 100 milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.