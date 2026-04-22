  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Arda Güler'i sevmiyor' denilen Mbappe'den sosyal medyayı aleve veren paylaşım! Tek cümlede işi bitirdi Ön elemeler geçildi: Van Gölü adım adım Guinness rekorlar kitabına! Beklenmedik sürpriz olur mu? Beşiktaş'ta karar günü! 3 Avrupalı mı, 1 Avrupalı mı? Tüm Fenerbahçelileri heyecanlandıran ayak sesleri... Aykut Kocaman'dan cevap geldi... Mars’ta heyecanlandıran keşif: Curiosity yaşamın kapısını araladı İşte Tüm Türkiye'nin merak ettiği haber: Suudi Arabistan operasyonu mu? Onuachu için 4-5 katı maaş teklifi Müthiş harekat: Ve Bernardo Silva yükleniyor! Takımın en çok kazanan 2. ismi olacak 'F-35 savaş uçakları Türkiye'ye verilmeli' diyen isme WSJ'den uyarı: Sen ABD'lisin kendine gel Sakın bu tuzağa düşmeyin! Tek aramayla 2 milyon liralık vurgun! Yolsuzluk ve uçkur batağına saplanan CHP istismar sezonunu açtı: Kendi asmadıkları Atatürk’ü yapıştırdılar
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
İngiltere'den çok konuşulacak Türkiye kararı: Geç oldu ama resmen kabul ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi, Borsa İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Kararla ilgili kamuoyu bilgilendirildi.

Borsa İstanbul Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından ‘Tanınmış Borsa’ olarak kabul edildi. Borsa İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Borsa İstanbul, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (His Majesty’s Revenue and Customs - HMRC) tarafından ‘Tanınmış Borsa’ (Recognised Stock Exchange) olarak kabul edilmiştir. Tanınmış Borsa olarak özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar nezdinde sermaye piyasalarımızın daha görünür ve erişilebilir olmasını hedefleyen Borsa İstanbul, bu adımıyla yabancı yatırımcıların piyasalarımıza olan ilgisini de artırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Borsa İstanbul’un ‘Tanınmış Borsa’ olarak kabul edilmesiyle Birleşik Krallıkta yerleşik yatırımcıların sermaye piyasalarımızda yaptıkları yatırımlardan vergi avantajı elde edebilmeleri mümkün olacaktır. Bireysel tasarruf hesabı (Individual Savings Account) sahiplerinin "Tanınmış Borsalarda" yaptıkları yatırımlarından elde ettikleri gelirler Birleşik Krallık’ta vergiden muaf tutulmaktadır. Ayrıca "Tanınmış Borsalarda" işlem gören kira sertifikaları Birleşik Krallık’ta "Alternatif Finans Yatırım Tahvili" başlığı altında değerlendirilmektedir. Bu durum, yatırımcıların karar alma ve raporlama süreçlerini basitleştirerek uyum yükünü azaltmaktadır.

‘Tanınmış Borsa" Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından belirli kriterleri karşılayan nitelikli borsalara atfedilen bir sınıflandırmadır. Herhangi bir borsanın "Tanınmış Borsa" olması, Birleşik Krallık vergi mevzuatı kapsamında resmi olarak tanındığı anlamına gelmektedir. "Tanınmış Borsalar" arasında "New York Borsası", "Nasdaq", "Euronext", "Londra Borsası", "Cboe Europe", "İsviçre Borsası", "Kore Borsası", "Singapur Borsası", "Hong Kong Borsası" ve "Japonya Borsa Grubu" gibi çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren önemli borsalar yer almaktadır.’’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23