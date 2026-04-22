İngiltere'den çok konuşulacak Türkiye kararı: Geç oldu ama resmen kabul ettiler

’’Borsa İstanbul, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (His Majesty’s Revenue and Customs - HMRC) tarafından ‘Tanınmış Borsa’ (Recognised Stock Exchange) olarak kabul edilmiştir. Tanınmış Borsa olarak özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar nezdinde sermaye piyasalarımızın daha görünür ve erişilebilir olmasını hedefleyen Borsa İstanbul, bu adımıyla yabancı yatırımcıların piyasalarımıza olan ilgisini de artırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır.