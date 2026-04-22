Yağışlar tabloyu değiştirdi! Türkiye genelinde doluluk oranı geçen yılın üzerine çıktı
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yağışlar tabloyu değiştirdi! Türkiye genelinde doluluk oranı geçen yılın üzerine çıktı

Türkiye genelinde mart ayında etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını geçen yılın aynı dönemine göre yukarı taşıdı.

Türkiye’de mart ayıyla birlikte artan yağışlar, barajlardaki su seviyelerine de doğrudan yansıdı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mart ayına ilişkin iklim ve sulama izleme istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde bu dönemde yağışlar, mevsim normaline ve geçen yıl yağışlarına göre artış gösterdi. Bu doğrultuda, 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 dönemini kapsayan 6 aylık 2025-2026 su yılı yağışları, normalinin ve geçen dönem yağışının üzerinde gerçekleşti. Böylece, 2025-2026 su yılında ortalama 468,8 milimetre yağış kaydedildi. Mart ayı ortalama sıcaklığı ise 7,5 santigrat derece ölçülürken, bu değer 1991-2020 normalleri mart ayı ortalamasının 0,2 santigrat derece altında kaldı.

Türkiye genelindeki fenolojik (mevsimsel değişikliklerden etkilenen doğadaki yıllık olayların gözlemlenmesi) duruma bakıldığında, yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi ve sıcaklıkların normallerine çok yakın ölçülmesiyle, tarımsal üretim ve gelişim normal seyrinde devam ediyor. Yağışların bölgesel etkileri incelendiğinde, Marmara Bölgesi'nde hububat gelişimi genel olarak normal ve sağlıklı görünüyor. Yağışların yeterli olması sayesinde, kuraklık riski bulunmuyor. Bölge genel olarak, su stresi olmayan, dengeli ve olumlu bir üretim süreci geçirirken, tarımsal faaliyetler planlandığı şekilde sürüyor. Ege Bölgesi'nde hububat gelişimi genel olarak normal seyrederken, yağışların yeterli hatta yer yer yüksek olmasından kaynaklı kuraklık riski bulunmuyor. Bölgede verimli bir üretim dönemi yaşanırken, bazı alanlarda su fazlalığına bağlı kısmi verim kaybı riski öne çıkıyor. Tarımsal faaliyetlerin beklenen şekilde ilerlediği Akdeniz Bölgesi'nde, aşırı yağışa bağlı lokal zararlar oluşurken, bölgede su fazlalığı risk oluşturuyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, bitki gelişimi homojen ve sağlıklı ilerliyor. Bölge sorunsuz, dengeli ve üretim potansiyeli yüksek bir süreç geçiriyor. Bitki gelişimi normal ve sağlıklı seyreden Karadeniz Bölgesi'nde, yüksek kesimlerde kar örtüsü tarımsal faaliyetleri kısmen sınırlandırıyor. Bölgede fındık ve çay gibi ürünlerde de aktif bir dönem yaşanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında arazilerin karla kaplı olması bitki gelişimini yavaşlatırken, bu durum aynı zamanda bitkiler için koruyucu ve su kaynağı da sağlıyor. Genel olarak bölgede, su açısından avantajlı, gelişimin kontrollü ilerlediği, verimli bir üretim potansiyeli bekleniyor. Aşırı yağışa bağlı bazı alanlarda su birikmesi görülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, sararma, mantari hastalıklar ve besin eksikliği gibi lokal sorunlarla da karşılaşılıyor. Türkiye geneline bakıldığında, aşırı sıcaklık veya ani dalgalanmaların görülmemesi, bitki gelişimi için dengeli bir ortam sağladı. Yağışlar, özellikle geçen yıla göre çok belirgin artış gösterdi. Bu durum, su kaynaklarını ve toprak nemini olumlu etkilerken, kuraklık riskini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ancak, bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı sel, su birikmesi ve hastalık gibi lokal sorunlar görüldü.

Su yılı (ekim-mart) verilerine göre, Türkiye genelinde yağışlar hem normalin, hem de geçen dönemin oldukça üzerinde gerçekleşti. Yağışların son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması, nemli ve verimli bir dönem beklentilerini de artırdı. Havzaların büyük çoğunluğunda, yağış artışı görüldü. Mart 2025'te yüzde 43,9 olan barajlardaki doluluk oranı, yağışlardaki artışla birlikte bu yılın aynı döneminde yüzde 56,9 seviyesine yükseldi ve su rezervleri açısından olumlu bir tablo oluşturdu. Türkiye genelinde mart ayı itibarıyla, 2025-2026 tarım sezonu için tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanırken, yer yer su fazlalığına bağlı riskler ortaya çıktı.

