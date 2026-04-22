Buluşma noktası olabilir mi? Uçan karıncaların eve gelme sebebi belli oldu! Pes dedirten sebepler

Nemli duvarlardan gizli su sızıntılarına, hatta evdeki ışık düzenine kadar pek çok şaşırtıcı faktör, bu kanatlı misafirleri doğrudan yaşam alanınıza çekiyor. Peki, uçan karıncalar neden gelir ve bu istiladan nasıl kurtulunur? İşte "pes" dedirten o nedenler ve çözüm yolları... 1. EVİNİZ BİR BULUŞMA NOKTASI OLABİLİR! Uçan karıncalar aslında ayrı bir tür değil, koloninin üreme aşamasındaki kral ve kraliçe adaylarıdır. "Nuptial flight" (düğün uçuşu) denilen bu dönemde, yeni bir koloni kurmak için uygun yer ararlar. Eğer evinizde nemli bir bölge veya çürümeye yüz tutmuş bir tahta varsa, burayı yeni krallıkları ilan edebilirler.