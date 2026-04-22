İç Kulaktaki Sıvı Dengesi Tuza Emanet... Bakın nedeni ne ve yapacak metotlar hangisi?
Vertigo rahatsızlığının ana temel nedenleri ve önlemlerine dikkat etmek zorundasınız.
Hayatı bir anda altüst eden, dünyayı başınıza yıkan vertigo, beslenme alışkanlıklarınızın kurbanı olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Sofranızdaki gizli tuz ve paketli gıdalar iç kulağınızdaki dengeyi bozarak krizi tetikliyor.
Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, şiddetli baş dönmesi ve kulak çınlamasıyla karakterize olan vertigo, özellikle mevsim geçişlerinde ve sıvı kaybının arttığı dönemlerde kapıyı daha sık çalıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz Özger, vertigoyla mücadelede ilaç tedavisi kadar kritik bir unsura dikkat çekti: Doğru beslenme stratejisi.
Diyetisyen Özger, vertigonun temelinde yatan iç kulak mekanizmasının hassasiyetine vurgu yaparak, sodyum tüketimine karşı vatandaşları uyardı. Dondurulmuş ürünler ve paketli atıştırmalıkların yüksek oranda tuz ve katkı maddesi barındırdığını belirten Özger, "Yüksek tuz alımı, iç kulaktaki sıvı basıncını doğrudan etkiliyor. Bu basınç değişimi ise baş dönmesi, denge kaybı ve mide bulantısı gibi yaşam kalitesini düşüren semptomları şiddetlendiriyor," dedi. Ayrıca, kan dolaşımını yavaşlatan yüksek kolesterollü kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin de kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.
Hastalığın etkilerini hafifletmek için beslenme alışkanlıklarının baştan aşağı yenilenmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, Akdeniz tipi beslenme modelini öneriyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken altın kurallar şunlar:
Sıvı Desteği: Günde en az 2-2,5 litre su tüketerek vücudun nem dengesi korunmalı. C Vitamini Gücü: Çilek, ananas, yaban mersini gibi meyveler ile brokoli ve biber gibi sebzelerle bağışıklık ve damar sağlığı desteklenmeli. Omega-3 ve Tam Tahıllar: Balık, ceviz, fındık ve tam tahıllı besinler tercih edilerek sinir sistemi ve kan akışı iyileştirilmeli. Hafif Proteinler: Kırmızı et yerine derisiz tavuk, balık veya kinoa gibi az yağlı protein kaynaklarına yönelinmeli.
Kızartma ve trans yağlardan uzak durulması gerektiğini hatırlatan Özger, ev yapımı fırın yemeklerinin ve taze gıdaların tercih edilmesinin, vertigoyla geçen günleri çok daha huzurlu ve dengeli kılacağını ifade etti.
