Sabaha karşı peş peşe depremler! O ilimizde büyük panik yaşandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sabaha karşı iki deprem oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.
