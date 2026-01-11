  • İSTANBUL
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Sabaha karşı peş peşe depremler! O ilimizde büyük panik yaşandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sabaha karşı peş peşe depremler! O ilimizde büyük panik yaşandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sabaha karşı iki deprem oldu.

#1
Foto - Sabaha karşı peş peşe depremler! O ilimizde büyük panik yaşandı

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.

#2
Foto - Sabaha karşı peş peşe depremler! O ilimizde büyük panik yaşandı

Saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Sabaha karşı peş peşe depremler! O ilimizde büyük panik yaşandı

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!
Gündem

Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!

Siyonizmin Amerika'daki en azılı tetikçilerinden olan sözde din adamı John Hagee, İslam dünyasını ve Türkiye'yi hedef alan kan dondurucu hez..
Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem
Gündem

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Türkiye'de yerli ve milli gibi görünen ancak ipleri okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde olan medya organlarının maskesi düştü! Türkçe ..
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem

Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz..
