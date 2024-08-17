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#1
Foto - Saatler 03.02’de eller semaya açıldı

17 Ağustos 1999 tarihinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin 25’inci yılındaki anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda devam etti.

#2
Foto - Saatler 03.02’de eller semaya açıldı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, saatler 03.02'yi gösterdiğinde ellerin semaya açılarak depremde hayatlarını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu.

#3
Foto - Saatler 03.02’de eller semaya açıldı

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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