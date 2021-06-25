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Rüyaydı gerçek oldu! Dev proje ile göçler geri geliyor

2021-06-25 13:33:58
Rüyaydı gerçek oldu! Dev proje ile göçler geri geliyor

Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kuzey kapısı, ilk mega endüstri bölgesi ve Karadeniz'in ticaret merkezi olan Filyos Liman projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde resmen açıldı. Filyos Limanı, liman geri sahası yatırımları ve doğal gaz yatırımları ile Karadeniz'in en büyük lojistik üssü olarak değerlendiriliyor. Filyos Liman projesini içinde bulunduran Sazköy, Filyos limanını kuş bakışı görüyor.

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"KÖYÜMÜZE İSTİHDAM SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ" Filyos Limanı ile ilk çalışmanın 1198 yılında kamulaşma çalışması ile başladığını ifade eden Sazköy Muhtarı İsmail Yılmaz, "Aslında proje çok eski bir proje limanla alakalı ilk kamulaşma 1998 yılında yapıldı. O zamandan 2016 yılına kadar bir bekleyiş vardı. 2016 yılında ilk kazma vuruldu ve artık son aşamaya geldi. Köyümüze katkısı istihdam anlamında olmasını bekliyoruz. 1998 yılından 2016 yılına kadar çok göç verdik. Bu göçün geri dönmesini bekliyoruz. Bunun yanında yerlerimiz değerlendi ve bunun gibi belli başlı katkıları oldu. Köyümüze gelen giden çoğaldı ve köyümüzün adı çok duyulmuyordu böyle bir limanı bünyesinde barındıran köy olduk" dedi.

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"RÜYAYDI GERÇEK OLDU" - Filyos Liman Projesi 2016 yılı ile birlikte çok hızlı yapımına başlandığını ifade eden Sazköy Muhtarı İsmail Yılmaz, "Adı üstünde 2. Abdülhamid'in rüyası herkes bu proje hayal gibi ben görmem torunlarım belki görür şeklinde diyaloglar oluyordu. 2016 yılından sonra burada çok hızlı bir çalışma oldu. 4 yıl gibi kısa bir zamanda liman bitirildi. Şu anda serbest bölge, endüstri bölgesi geri sahası ve Karadeniz'de doğalgaz rezervlerinin açıklanmasıyla gaz sahaları kuruluyor. Bu kadar yapılan projelerin ardından bu hayal olmaktan çıktı göz görüyor artık. Bu yaşanan şeyler bizler için çok sevindirici inşallah bundan sonra da bölgemize katkısı olur" dedi.

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"BU BÜYÜK PROJE İLE GÖÇLER GERİ GELİYOR" - Sazköy'ün geçmişte çok göç verdiğini yapılan bu büyük proje ile göçün geri gelmeye başladığını ifade eden Sazköy Muhtarı İsmail Yılmaz, "Vatandaşlarımızın bu yaşanan gelişmeleri sevinçle karşılıyor. Köyün tanıtılması ve gelişmesi anlamında çok iyi oldu. Burada biz çok göç verdik. Bu verdiğimiz göçler geri gelmeye başladı. Genç nüfusumuz köyden çıkmamaya başladı. İnsanlarda artık geleceklerini buradaki yatırımlara göre hazırlamaya başladı" dedi.

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