2021-06-25 13:33:58 Rüyaydı gerçek oldu! Dev proje ile göçler geri geliyor
Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kuzey kapısı, ilk mega endüstri bölgesi ve Karadeniz'in ticaret merkezi olan Filyos Liman projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde resmen açıldı. Filyos Limanı, liman geri sahası yatırımları ve doğal gaz yatırımları ile Karadeniz'in en büyük lojistik üssü olarak değerlendiriliyor. Filyos Liman projesini içinde bulunduran Sazköy, Filyos limanını kuş bakışı görüyor.