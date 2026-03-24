Hayat-Aktüel
Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

Sabahları uyandığımızda rüyaları çok az kısmını hatırlarken, bazen de hiç bir iz kalmamış gibi hissederiz.

Foto - Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

Gece boyunca neler yaşadığımız çoğu zaman sabah gözlerimizi açtığımızda birer muamma gibi silinir. Kimileri gördüğü rüyaları tüm ayrıntılarıyla hatırlarken, bazıları hiçbir şey yaşamamış gibi uyanır.

Foto - Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

Psikologlar ve uyku araştırmacıları, bu durumun oldukça yaygın olduğunu ve aslında herkesin her gece rüya gördüğünü belirtiyor. Uzmanlar, rüyaları hatırlayamamanın rüya görmediğimiz anlamına gelmediğini vurguluyor. Araştırmalar, rüyaların özellikle REM uykusu sırasında ortaya çıktığını ve bu evrede beynin aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Foto - Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

BİLİNÇALTININ DİLİ RÜYALAR Psikanaliz kuramının kurucularından Sigmund Freud, rüyaları bilinçaltına açılan önemli bir kapı olarak tanımlamıştır. Freud’a göre rüyalar, bilinçli yaşamda bastırılan düşünce ve duyguların dolaylı biçimde ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

Foto - Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

RÜYALARI HATIRLAMAMAK NE ANLAMA GELİYOR? Liliana Solari, rüyaları hatırlamamanın çoğu zaman psikolojik mekanizmalarla ilişkili olduğunu söylüyor. Herkes rüya görse de, bazı kişiler bunları daha kolay hatırlarken bazıları unutabiliyor. Rüyaların unutulmasının başlıca nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Foto - Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

Bilinçaltı içeriklerin bastırılması Uyanma sırasında hafızanın rüyayı kaydedememesi Yoğun stres veya zihinsel yorgunluk Alkol veya bazı ilaçların uyku düzenini etkilemesi Yetersiz veya düzensiz uyku

Foto - Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı!

SEBEBİ SAĞLIKLA DA İLİŞKİLİ OLABİLİR Francisco Alberto Guerrini, rüyaların tamamen yokmuş gibi hissedilmesinin uyku kalitesiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor. Uyku bozuklukları, yoğun stres veya solunum problemleri uyku döngüsünü etkileyebilir. Örnek olarak, üst solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir çocuğun tedavi sonrasında yeniden rüya görmeye başlaması, uyku kalitesinin rüya deneyimi üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor./ kaynak: ensonhaber

