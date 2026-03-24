Dünya
8
Fransa şokta! Bakanlığın 243 bin personelin verileri sızdırıldı
Fransa şokta! Bakanlığın 243 bin personelin verileri sızdırıldı

Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin personelin verilerinin sızdırıldığı bildirildi. Olay ülkede şok etkisi yarattı.

Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık 19 Mart'ta bazı personelinin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunundan haberdar edildi.

Bakanlığın Bilgi Sistemleri Güvenlik Operasyon Merkezi (COSSIM), kurumun bilgi sisteminde yer alan bilgilerin izinsiz şekilde yayıldığı konusunda uyarı aldı.

Durumun incelenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için teknik ekip seferber edildi.

Söz konusu bilgi sistemine 15 Mart'ta yabancı bir hesabın ele geçirilmesiyle izinsiz girildiği düşünülüyor.

İlk incelemelerde, Bakanlığa bağlı yaklaşık 243 bin personelin kimlik, adres, telefon numarası ve izin günleri bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından kriz masası oluşturulurken, söz konusu bilgi sistemine erişim askıya alındı.

İlgili personeli en kısa sürede bilgilendirmeyi hedefleyen Bakanlık, olayla ilgili şikâyetçi olmaya hazırlanıyor.

