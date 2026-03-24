Gerçek ‘Ekmek Teknesi’ burada: Murat Bayrak’ın ayakta kalma sınavı! Sahne tozundan tezgahtarlığa
Sosyal medyada bir ‘benzetme’ üzerinden dezenformasyona alet edilen Diyarbakırlı emektar oyuncu Murat Bayrak’ın gerçek hayat hikayesi, adeta bir insanlık dersi niteliğinde. Bir dönem gündüzleri sokaklarda ayakkabı boyayıp geceleri Devlet Tiyatrosu’nda sahne alan, İstanbul’da 12 yıl profesyonel oyunculuk yaptıktan sonra geçim derdiyle memleketine dönüp meyve suyu satan Bayrak, şimdilerde bir teknoloji bayisinde tezgahtarlık yaparak ayakta kalmaya çalışıyor.