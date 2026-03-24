  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahırda nöbet tutuyorlar! Besiciler kuzu ve oğlak doğumlarında zorlu mücadele veriyor Uzmanı enflasyon verileri sonrası açıklama yaptı! Emekli ve memur maaşları için dikkat çeken tahmin IBAN tuzağı can yakmaya devam ediyor! Engelli vatandaşın hayatı altüst oldu Türk F-16'ları, Siper ve SİHA'lar bölgedeydi! Felaketi 'Bilgi aldım Trodos'u vuracaklar' diyerek duyurdu Etkili olan yağışlar havuca yaradı! Şimdi hasat zamanı Gerçek ‘Ekmek Teknesi’ burada: Murat Bayrak’ın ayakta kalma sınavı! Sahne tozundan tezgahtarlığa Avrupa ülkesi Baykar'la yaptıkları büyük anlaşmayı duyurdu: El sıkıştık en büyük güç olacağız Fransa şokta! Bakanlığın 243 bin personelin verileri sızdırıldı Ayşe Tokyaz davasında sıcak gelişme: Bilirkişi raporunda ilginç detay!
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gerçek ‘Ekmek Teknesi’ burada: Murat Bayrak’ın ayakta kalma sınavı! Sahne tozundan tezgahtarlığa

Sosyal medyada bir ‘benzetme’ üzerinden dezenformasyona alet edilen Diyarbakırlı emektar oyuncu Murat Bayrak’ın gerçek hayat hikayesi, adeta bir insanlık dersi niteliğinde. Bir dönem gündüzleri sokaklarda ayakkabı boyayıp geceleri Devlet Tiyatrosu’nda sahne alan, İstanbul’da 12 yıl profesyonel oyunculuk yaptıktan sonra geçim derdiyle memleketine dönüp meyve suyu satan Bayrak, şimdilerde bir teknoloji bayisinde tezgahtarlık yaparak ayakta kalmaya çalışıyor.

#1
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile karıştırılmasıyla bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Murat Bayrak’ın asıl hikayesi, ışıltılı sahnelerin ardındaki sert gerçekleri barındırıyor.

#2
2010 yılına kadar Diyarbakır’ın tozlu sokaklarında ayakkabı boyayarak rızkını kazanan Bayrak, akşamları ise boya sandığını bir kenara bırakıp Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun (DDT) büyülü atmosferinde figüran olarak oynuyordu. Sanata olan tutkusu onu İstanbul’a kadar taşısa da, hayatın acımasız pahalılığı onu en sevdiği yerden, sahnelerden kopardı.

#3
SAHNE TOZUNDAN PORTAKAL KASALARINA İstanbul’da geçirdiği 12 yıl boyunca çocuk oyunlarında ve pek çok film setinde oynayan Murat Bayrak, işsizlik ve ekonomik krizin pençesine düşerek doğup büyüdüğü topraklara, Diyarbakır’a dönmek zorunda kaldı.

#4
Memleketinde tiyatro yapacak mecra bulamayınca "elinin ekmeği, başının emeği" diyerek sokaklarda meyve suyu sıkmaya başladı. "12 yıl bu işe ömür verdim ama hayat beni buna zorladı" diyen Bayrak, nar ve portakal kasaları arasında onuruyla verdiği mücadeleyi 2025 yılından bu yana bir Turkcell bayisinde satış personeli olarak sürdürüyor.

#5
Bir dönem ayakkabı boyacılığı yaparken, akşam saatlerinde ise tiyatroda yer almaya çalıştı.

#6
“OYUNCULUĞU ÇOK SEVİYORUM, DÖNMEK İSTERİM” Bakan Gürlek’e benzerliği sebebiyle gündeme gelen fotoğrafın asıl sahibi olan Bayrak, "İmkanım olsa yeniden sahnelere dönmek isterim" sözleriyle kalbindeki sönmeyen ateşi haykırıyor. Murat Bayrak’ın hikayesi, sahte sosyal medya kahramanlıklarına değil, alın teriyle yazılan gerçek bir yaşam destanına ışık tutuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23