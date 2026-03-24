Avrupa ülkesi Baykar'la yaptıkları büyük anlaşmayı duyurdu: El sıkıştık en büyük güç olacağız

İtalyan savunma dergisi RID'e göre, İtalya’nın “DPP 2025–2027 Çok Yıllı Savunma Programlama Belgesi” kapsamında insansız sistemler için 3,2 milyar avro bütçe ayrıldı. Bunun 2,9 milyar avrosu hava platformlarına, 300 milyon avrosu deniz sistemlerine yönlendiriliyor. Belgede, İtalyan Hava Kuvvetleri’nin yeni silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı için 2,4 milyar avroluk bir kaynak öngörülüyor. Savunma analisti Tommaso Massa programın ölçeğinin Leonardo–Baykar Aerospace (LBA) Systems ortaklığını da kapsayabilecek nitelikte olduğunu yazdı. Plan, İtalya’nın altıncı nesil savaş uçağı projeleriyle entegre “kanat arkadaşı” sistemlerini ve çok rollü insansız hava platformlarını içeriyor.