Sağlık
Kimyasallara para vermeyin: İşte beyaz saçları kapatan ev yapımı tarif!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kimyasallara para vermeyin: İşte beyaz saçları kapatan ev yapımı tarif!

Artan beyaz saç sorununa kimyasal boyalar yerine evdeki doğal malzemelerle çözüm bulabilirsiniz. Bu iki malzeme beyaz saçtan eser bırakmıyor. İşte hazırlanışı…

Beyaz saçlar, yaş ilerledikçe doğal bir süreç olarak ortaya çıksa da, özellikle genç yaşlarda görüldüğünde estetik kaygılara yol açabiliyor. Kimyasal boyalar sık kullanıldığında saçın kurumasına ve kırılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi, daha sağlıklı ve doğal yöntemleri tercih ediyor.

Evde hazırlanan bitkisel karışımlar, saç tellerini besleyip bakım yaparken beyazların görünümünü geçici olarak koyulaştırabiliyor. Saç bakım uzmanları, bu doğal yöntemlerin kalıcı kimyasal boyalar kadar etkili olmasa da, düzenli kullanımda saç rengini koyulaştırarak beyazların daha az fark edilir hale gelmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

KAHVE VE KAKAO MASKESİ En popüler yöntemlerden biri kahve ve kakao karışımıyla yapılan doğal saç maskesi. Bir fincan güçlü demlenmiş kahve soğutulduktan sonra içine bir yemek kaşığı kakao ve bir yemek kaşığı saç kremi eklenerek macun kıvamına getirilir. Temiz ve hafif nemli saçlara uygulanan karışım, 30–40 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Özellikle koyu saçlarda beyazları daha az fark edilir hale getirir.

ADAÇAYI VE SİYAH ÇAY KARIŞIMI Bitkisel yöntemlerde bir diğer tercih ise adaçayı ve siyah çay karışımı. Bir bardak kaynar suya bir yemek kaşığı adaçayı ve bir poşet siyah çay eklenir, yaklaşık 15 dakika demlendikten sonra süzülüp soğutulur.

CEVİZ KABUĞU SUYU Doğal renklendirme yöntemlerinden biri de ceviz kabuğu suyu. Bir avuç ceviz kabuğu küçük parçalara kırılarak suyla 20 dakika kaynatılır ve elde edilen koyu renkli su süzülerek saçlara uygulanır. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra durulanan saç, doğal pigmentler sayesinde daha koyu bir görünüm kazanabilir./ kaynak: ensonhaber

