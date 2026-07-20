  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar! Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi Anlaşma tamam gibi: Türkiye'ye karşı 250 km menzili olan füze alıyorlar Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış Şehrin sıcağından kaçıp Uludağ’da çadıra sığındılar
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Rusya'nın dizel yakıt ihracatına getirdiği kısıtlama sonrası küresel piyasaları yorumlayan Rus uzmanlar, Türkiye'nin yeni planı devreye alabileceğini duyurdu.

#1
Foto - Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Rusya'nın dizel yakıt ihracatını temmuz ayı sonuna kadar durdurma kararı, küresel akaryakıt piyasalarında fiyatları yukarı çekmeye başladı. Kuzeybatı Avrupa'da (ARA) dizel fiyatı 13 Temmuz itibarıyla varil başına 70,3 dolara çıkarak 23 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Akdeniz piyasalarında da fiyatlar mayıs ayından bu yana zirveyi gördü.

#2
Foto - Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Kommersant'a konuşan analistler, Rus dizelinin uluslararası piyasadan çekilmesinin özellikle Türkiye ve Brezilya gibi büyük ithalatçı ülkeleri stoklarını kullanmaya veya alternatif tedarikçilere yönelmeye zorlayacağını belirtiyor.

#3
Foto - Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Rusya, rafinerilere yönelik saldırılar nedeniyle üretimde yaşanan aksaklıklar sonucunda ihracat yasağından önce de dizel sevkiyatlarını önemli ölçüde azaltmıştı. S&P Global Commodities at Sea verilerine göre ülke, 2025 yılında 293,9 milyon varil dizel ihraç ederek ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ihracatçısı oldu. Haziran ayında ise Türkiye'ye günlük yaklaşık 222 bin varil dizel gönderildi.

#4
Foto - Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Uzmanlara göre Türkiye, 2023'teki benzer ihracat yasağında olduğu gibi acil planı masaya getirip stoklarını devreye sokabilir veya Hindistan gibi alternatif kaynaklardan ithalatını artırabilir. Brezilya'nın ise ABD'den daha fazla dizel satın alması bekleniyor.

#5
Foto - Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Rus hükümeti 8 Temmuz'da dizel ihracatını ay sonuna kadar durdururken, hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatları yasak dışında bıraktı. Aynı dönemde benzin ihracatı da tüm piyasa oyuncuları için askıya alındı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, uygulamanın iç piyasada arzı artırdığını ve özellikle tarımsal hasat dönemi için gerekli yakıtın güvence altına alındığını söyledi. Ancak sektör kaynakları, Rusya'da dizel üretiminin halen iç talebin altında kaldığını, bu dengesizlik giderilmeden ihracat yasağının kaldırılmasının beklenmediğini ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cimbom’dan yeni transfer! Ivanovic imzayı attı
Spor

Cimbom’dan yeni transfer! Ivanovic imzayı attı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nikola Ivanovic ile sözleşme imzaladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz'da Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a son ziyaretini 11-12 ..
Hükümet ile Husiler arasında savaş
Dünya

Hükümet ile Husiler arasında savaş

Yemen'de İran uçağı kriziyle tırmanan gerilim, karşılıklı savaş hazırlıklarıyla yeni bir evreye girdi. Hükümet askeri müdahale mesajı verirk..
İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final maçı yarın oynanacak. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü
Spor

Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki fırtına, Dünya Kupası'nda finale hazırlanan İspanya ve Arjantin'in antrenman yapmasına e..
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23