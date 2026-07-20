Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir

Rus hükümeti 8 Temmuz'da dizel ihracatını ay sonuna kadar durdururken, hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatları yasak dışında bıraktı. Aynı dönemde benzin ihracatı da tüm piyasa oyuncuları için askıya alındı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, uygulamanın iç piyasada arzı artırdığını ve özellikle tarımsal hasat dönemi için gerekli yakıtın güvence altına alındığını söyledi. Ancak sektör kaynakları, Rusya'da dizel üretiminin halen iç talebin altında kaldığını, bu dengesizlik giderilmeden ihracat yasağının kaldırılmasının beklenmediğini ifade ediyor.