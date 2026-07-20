Rusya'nın kararı her şeyi berbat etti: Türkiye acil planı devreye alabilir
Rusya'nın dizel yakıt ihracatına getirdiği kısıtlama sonrası küresel piyasaları yorumlayan Rus uzmanlar, Türkiye'nin yeni planı devreye alabileceğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'nın dizel yakıt ihracatına getirdiği kısıtlama sonrası küresel piyasaları yorumlayan Rus uzmanlar, Türkiye'nin yeni planı devreye alabileceğini duyurdu.
Rusya'nın dizel yakıt ihracatını temmuz ayı sonuna kadar durdurma kararı, küresel akaryakıt piyasalarında fiyatları yukarı çekmeye başladı. Kuzeybatı Avrupa'da (ARA) dizel fiyatı 13 Temmuz itibarıyla varil başına 70,3 dolara çıkarak 23 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Akdeniz piyasalarında da fiyatlar mayıs ayından bu yana zirveyi gördü.
Kommersant'a konuşan analistler, Rus dizelinin uluslararası piyasadan çekilmesinin özellikle Türkiye ve Brezilya gibi büyük ithalatçı ülkeleri stoklarını kullanmaya veya alternatif tedarikçilere yönelmeye zorlayacağını belirtiyor.
Rusya, rafinerilere yönelik saldırılar nedeniyle üretimde yaşanan aksaklıklar sonucunda ihracat yasağından önce de dizel sevkiyatlarını önemli ölçüde azaltmıştı. S&P Global Commodities at Sea verilerine göre ülke, 2025 yılında 293,9 milyon varil dizel ihraç ederek ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ihracatçısı oldu. Haziran ayında ise Türkiye'ye günlük yaklaşık 222 bin varil dizel gönderildi.
Uzmanlara göre Türkiye, 2023'teki benzer ihracat yasağında olduğu gibi acil planı masaya getirip stoklarını devreye sokabilir veya Hindistan gibi alternatif kaynaklardan ithalatını artırabilir. Brezilya'nın ise ABD'den daha fazla dizel satın alması bekleniyor.
Rus hükümeti 8 Temmuz'da dizel ihracatını ay sonuna kadar durdururken, hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatları yasak dışında bıraktı. Aynı dönemde benzin ihracatı da tüm piyasa oyuncuları için askıya alındı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, uygulamanın iç piyasada arzı artırdığını ve özellikle tarımsal hasat dönemi için gerekli yakıtın güvence altına alındığını söyledi. Ancak sektör kaynakları, Rusya'da dizel üretiminin halen iç talebin altında kaldığını, bu dengesizlik giderilmeden ihracat yasağının kaldırılmasının beklenmediğini ifade ediyor.
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