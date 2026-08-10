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Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya gözünü Türkiye'ye çevirdi. oskova Şehir Turizm Komitesi Direktörü Magomed Mezhiev, Türklere davette bulundu.

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Foto - Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Dünya'da yer alan habere göre, küresel turizm haritasında stratejik konumunu koruyan Moskova, gözünü yeniden Türk pazarına dikti. Bağımsız Devlet­ler Topluluğu (BDT) dışı ülkeler arasında Türkiye’yi en kritik üç pazardan biri olarak konumlan­dıran Moskova, 2019’da 81 bin zi­yaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru geride bırakarak, yıllık zi­yaretçi akışını kalıcı ve istikrarlı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Moskova Şehir Turizm Komite­si MENA Bölgesi ve Avrupa Di­rektörü Magomed Mezhiev, Tür­kiye’nin Moskova için sadece bir turist kaynağı değil, aynı zaman­da köklü ticari ve kültürel bağlara sahip stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak iki ülke turizmi ara­sındaki son gelişmeleri ve gele­cek hedeflerini detaylarıyla pay­laştı.

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Foto - Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Türk ziyaretçi sayısındaki yükseliş grafiğinin devam ettiğini belirten Mezhiev, şunları söyle­di: "2026’nın ilk çeyreğinde baş­kentimizi ziyaret eden 18 bin 500 Türk turistle Türkiye, BDT dışı ülkeler arasında en çok ziyaret­çi gönderen ilk üç pazar arasında yer aldı. Bu rakam, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre %8’lik bir artışa işaret ediyor. İlk hedefimiz, 2019’da 81 bin Türk ziyaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru ge­ride bırakmak. Moskova 2024’te 74 bin, 2025’te ise 75 binin üze­rinde Türk misafiri ağırladı; ya­ni pazar zirve noktasına zaten oldukça yaklaşmış durumdayız.

#3
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise amacımız sadece bir toparlanma sağlamak değil; doğrudan Mosko­va odaklı seyahat rotalarını artır­mak, güçlü olduğumuz iş seyahat­leri segmentinin yanına eğlence ve aile turizmini de daha fazla ek­lemek ve misafirlerimizin Mos­kova’yı yeniden ziyaretlerini teş­vik etmektir. Temel hedefimiz, 2019 seviyesini tek bir yıl için ya­kalamak değil, bu rakamın üze­rinde istikrarlı ve kalıcı bir yıllık ziyaretçi akışı sağlamaktır.”

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Foto - Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Türk pazarını kritik kılan en te­mel unsurun talebin tek bir seg­mente sıkışmayıp dengeli dağıl­ması olduğunu ifade eden Mez­hiev, 2025 verilerine göre Türk ziyaretçilerin H’inin eğlence ve tatil, 9’unun iş ve ticari se­yahat, ’inin akraba/arkadaş ziyareti ve %2’sinin eğitim ama­cıyla Moskova’yı tercih ettiğini söyledi.

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Foto - Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

2024 ziyaretçi araştırması­na göre, Türk turistlerin harca­ma alışkanlıklarıyla kent eko­nomisine geniş bir yelpazede katkı sağladığını belirten Mez­hiev, şu verileri aktardı: "Mosko­va’yı ziyaret eden bir Türk turis­tin gezi başına ortalama harca­ması yaklaşık 177 bin ruble (günlük ortalama 27 bin 700 ruble) seviye­sindedir. Ulaşım ve diğer giderle­rin yanı sıra harca­maların #’ü eğ­lence, ’i alışve­riş, ’ü yeme-içme ve ’si konaklamaya ayrılmaktadır. Türk ziyaretçiler çoğunlukla gençlerden, tek başına seyahat edenlerden veya çiftlerden olu­şuyor ve bağımsız hareket etme eğilimindeler." Elektronik vize (e-vize) uygu­lamasının seyahat planlamasını hızlandırdığını belirten Mezhiev, konsolosluğa gitmeden ve dave­tiye sunmadan 4 gün içinde onay alındığını belirtti. 2025’te Rusya genelinde verilen 821 binden faz­la e-vizenin 60 bin 103’ü Türk vatandaş­larına düzenlendi. Türkiye bu rakamla Çin, Suudi Arabistan ve Almanya’nın ar­dından 4’üncü sırada yer aldı.

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Foto - Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Türkiye’deki kur ve maliyet odaklı dalgalanmaları değerlen­diren Mezhiev, Türkiye’nin yıl­da yaklaşık 6,9 milyon Rus turist ağırlayarak popülerliğini koru­duğunu belirtti. Mısır, Küba ve Güneydoğu Asya gibi alternatif­lerin pazara çeşitlilik kattığını ancak Türkiye’nin sunduğu coğ­rafi yakınlık, "her şey dâhil" kon­septi ve oturmuş turizm altyapı­sını birebir karşılayamadığını, bu nedenle Türkiye'nin lider ko­numunun sarsılmayacağını vur­guladı. Mezhiev, Ekim 2025’te İstan­bul’da düzenlenen iş gezisinde Moskova’dan 26, Türkiye’den 54 firmanın bir araya geldiği­ni hatırlatarak, Şubat 2026’da EMITT Fuarı’na katılım sağlan­dığını, Nisan 2026’da ise Aerof­lot iş birliğiyle Türk acenteleri için Moskova tanıtım turu dü­zenlendiğini aktardı. Mezhiev, Mayıs 2026’da TÜRSAB ve Stra­tejik Araştırmalar Merkezi’nin iş birliğiyle acente gezisi gerçek­leştirildiğini belirterek, Holitera iş birliğiyle Moskova, Murmansk ve St. Petersburg’u kapsayan, kültür ile Kuzey Kutbu deneyi­mini bir araya getiren üç şehirli özel bir blog turuna imza attıkla­rını belirtti.

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