Rusya'dan Türkiye'ye flaş davet: Gözler ve kulaklar buraya çevrildi

Dünya'da yer alan habere göre, küresel turizm haritasında stratejik konumunu koruyan Moskova, gözünü yeniden Türk pazarına dikti. Bağımsız Devlet­ler Topluluğu (BDT) dışı ülkeler arasında Türkiye’yi en kritik üç pazardan biri olarak konumlan­dıran Moskova, 2019’da 81 bin zi­yaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru geride bırakarak, yıllık zi­yaretçi akışını kalıcı ve istikrarlı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Moskova Şehir Turizm Komite­si MENA Bölgesi ve Avrupa Di­rektörü Magomed Mezhiev, Tür­kiye’nin Moskova için sadece bir turist kaynağı değil, aynı zaman­da köklü ticari ve kültürel bağlara sahip stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak iki ülke turizmi ara­sındaki son gelişmeleri ve gele­cek hedeflerini detaylarıyla pay­laştı.