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Dünya
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Rusya'dan Türkiye için SU-35 açıklaması

2020-05-13 18:12:17
Rusya'dan Türkiye için SU-35 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile ilgili olarak SU-35 açıklaması yaptı.

#1
Foto - Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Çin’in yeni bir Su-35 savaş uçağı partisini alabileceğini, Türkiye’den ise bu uçak için talep gelmediğini belirtti.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Çin’in yeni bir Su-35 savaş uçağı partisini alabileceğini, Türkiye’den ise bu uçak için talep gelmediğini belirtti.

#2
Foto - Çin daha önce Rusya’dan toplam değeri 2.5 milyar dolar olan 24 adet Su-35 savaş uçağı almıştı.

Çin daha önce Rusya’dan toplam değeri 2.5 milyar dolar olan 24 adet Su-35 savaş uçağı almıştı.

#3
Foto - Şugayev, Natsionalnaya Oborona dergisine açıklamasında, “Çin ile geniş bir uçak motoru programımız var. Ayrıca Pekin ek Su-35 alımı yapabilir diye düşünüyoruz” dedi.

Şugayev, Natsionalnaya Oborona dergisine açıklamasında, “Çin ile geniş bir uçak motoru programımız var. Ayrıca Pekin ek Su-35 alımı yapabilir diye düşünüyoruz” dedi.

#4
Foto - Şugayev, Türkiye ile Su-35’ü görüştüklerini, ama görüşmelerin 'pek aktif olmadığını' dile getirdi.

Şugayev, Türkiye ile Su-35’ü görüştüklerini, ama görüşmelerin 'pek aktif olmadığını' dile getirdi.

#5
Foto - Şugayev sözlerine şöyle devam etti:

Şugayev sözlerine şöyle devam etti:

#6
Foto - “Bu görüşmeler daha ziyade netleştirme, teknik nitelik taşıyor. Bugün yarın bir anlaşma imzalanacağını söyleyemem. Muhtemelen Türkiye’de, Su-35 almayı isteyip istemedikleri yönünde bir siyasi kararın alınması gerekiyor. Henüz Türkiye’den bu uçak için bir talep yok

“Bu görüşmeler daha ziyade netleştirme, teknik nitelik taşıyor. Bugün yarın bir anlaşma imzalanacağını söyleyemem. Muhtemelen Türkiye’de, Su-35 almayı isteyip istemedikleri yönünde bir siyasi kararın alınması gerekiyor. Henüz Türkiye’den bu uçak için bir talep yok

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