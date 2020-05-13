2020-05-13 18:12:17 Rusya'dan Türkiye için SU-35 açıklaması
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile ilgili olarak SU-35 açıklaması yaptı.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile ilgili olarak SU-35 açıklaması yaptı.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Çin’in yeni bir Su-35 savaş uçağı partisini alabileceğini, Türkiye’den ise bu uçak için talep gelmediğini belirtti.
Çin daha önce Rusya’dan toplam değeri 2.5 milyar dolar olan 24 adet Su-35 savaş uçağı almıştı.
Şugayev, Natsionalnaya Oborona dergisine açıklamasında, “Çin ile geniş bir uçak motoru programımız var. Ayrıca Pekin ek Su-35 alımı yapabilir diye düşünüyoruz” dedi.
Şugayev, Türkiye ile Su-35’ü görüştüklerini, ama görüşmelerin 'pek aktif olmadığını' dile getirdi.
Şugayev sözlerine şöyle devam etti:
“Bu görüşmeler daha ziyade netleştirme, teknik nitelik taşıyor. Bugün yarın bir anlaşma imzalanacağını söyleyemem. Muhtemelen Türkiye’de, Su-35 almayı isteyip istemedikleri yönünde bir siyasi kararın alınması gerekiyor. Henüz Türkiye’den bu uçak için bir talep yok
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