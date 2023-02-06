2023-02-06 11:30:48 Rusya'dan Türkiye açıklaması
Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yüreğine ateş düştü.
Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yüreğine ateş düştü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçti.
Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada Kurenkov'un değerlendirmelerine de yer verildi.
Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır." ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntı, çevre şehir ve ülkelerden de hissedildi.
Uluslararası yardımları da içeren "4. Seviye" alarmın verildiği deprem sonrası birçok ülke, Türkiye`ye destek ve taziye mesajlarını iletti.
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