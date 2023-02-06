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Dünya
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Rusya'dan Türkiye açıklaması

2023-02-06 11:30:48
Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yüreğine ateş düştü.

#1
Foto - Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçti.

#2
Foto - Rusya'dan Türkiye açıklaması

Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada Kurenkov'un değerlendirmelerine de yer verildi.

#3
Foto - Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntı, çevre şehir ve ülkelerden de hissedildi.

#5
Foto - Rusya'dan Türkiye açıklaması

Uluslararası yardımları da içeren "4. Seviye" alarmın verildiği deprem sonrası birçok ülke, Türkiye`ye destek ve taziye mesajlarını iletti.

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