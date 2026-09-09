Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! “Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız”

Rusya: Tüm askeri-teknik araçlarımız hazır Moskova, NATO'nun kuzeydeki askeri faaliyetlerini doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü de açık şekilde ilan etti. Zaharova, şu ifadeleri kullandı: “Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır.” Moskova'nın bu çıkışı, NATO ile Rusya arasındaki gerilimin özellikle Arktik hattında ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.