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Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

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Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! “Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız”

Moskova'dan NATO ile gerilimi daha da yükseltecek açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ittifakın özellikle Arktik'teki askeri faaliyetlerinin artık caydırıcılık boyutunu aştığını belirterek, NATO'nun Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını ifade etti. Zaharova, ülkesine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için Rusya'nın elindeki bütün askeri-teknik imkanları kullanabileceği mesajını verdi.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

Moskova'dan NATO'ya çok sert mesaj Rusya ile NATO arasındaki gerilim, Avrupa'nın kuzeyi ve Arktik bölgesinde yürütülen askeri faaliyetler üzerinden yeniden tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komi Cumhuriyeti'nin başkenti Sıktıvkar'da düzenlediği haftalık basın toplantısında NATO'nun son dönemde attığı askeri adımları değerlendirdi. Zaharova, Arktik'in NATO ülkelerinin faaliyetleri sonucunda giderek Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik rekabet alanlarından birine dönüştüğünü söyledi.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

“Kuzey sınırlarımızın hemen yanında hazırlanıyorlar” NATO'nun bölgede askeri üstünlük sağlamaya çalıştığını belirten Zaharova, Rusya'nın kuzey sınırlarının yakınında geniş çaplı hazırlıklar yürütüldüğünü ifade etti. İttifakın bölgede düzenlediği büyük askeri tatbikatlara ve askeri yapılanmasını güçlendirmesine dikkat çeken Rus sözcü, NATO'nun stratejisinde önemli bir değişiklik yaşandığını söyledi. Zaharova'ya göre ittifakın mevcut planları, Rusya'yı yalnızca caydırmaya yönelik bir politikadan çıkarak “potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık” safhasına geçtiğini gösteriyor.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

Rusya: Tüm askeri-teknik araçlarımız hazır Moskova, NATO'nun kuzeydeki askeri faaliyetlerini doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü de açık şekilde ilan etti. Zaharova, şu ifadeleri kullandı: “Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır.” Moskova'nın bu çıkışı, NATO ile Rusya arasındaki gerilimin özellikle Arktik hattında ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

Zelenskiy'e “hava terörü” suçlaması Zaharova'nın gündeminde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar da vardı.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

Zelenskiy'nin sözlerini sert şekilde eleştiren Zaharova, bunların şantaj anlamına geldiğini ve “hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması” niteliği taşıdığını ifade etti. Rus sözcü, Kiev yönetiminin bu yaklaşımına destek veren ülkelerin de Ukrayna'nın eylemlerine ortak olduğunu söyledi.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

Tahıl Koridoru için kapıyı kapattılar Moskova ayrıca Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesi ihtimaline de olumsuz yaklaştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un anlaşmaya geri dönülmesinin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Zaharova, önceki mutabakatın gerektiği şekilde uygulanmadığını ifade etti.

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Foto - Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! "Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız"

Zaharova, anlaşmanın sonuçlarından esas olarak Batılı ülkelerin faydalandığını belirterek, “Bundan ancak Batı kazandı” dedi.

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