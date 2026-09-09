Rusya'dan NATO'ya açık gözdağı! “Tüm askeri gücümüzü kullanmaya hazırız”
Moskova'dan NATO ile gerilimi daha da yükseltecek açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ittifakın özellikle Arktik'teki askeri faaliyetlerinin artık caydırıcılık boyutunu aştığını belirterek, NATO'nun Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını ifade etti. Zaharova, ülkesine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için Rusya'nın elindeki bütün askeri-teknik imkanları kullanabileceği mesajını verdi.