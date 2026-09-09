  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın Hamam böceklerini mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki.. Herkesin aklına takılan soruya cevap Genç çiftlere müjde: Düğün masraflarına %50'ye varan indirim! O içeceklerin kanser riskini artırdığı ortaya çıktı: Nedenini duyanlar kulaklarına inanamıyor Mason Greenwood için İtalya’dan flaş yorum! ‘Pişman olabilir’ 2 kruvaziyerden 7 bin 818 turist: Kuşadası'na ABD’li yağmuru Milyonlarca insan her gün tüketiyor! Meğer bu gıdanın içinde hazine saklıymış, uzmanlar öneriyor bol bol tüketin OMODA | JAECOO’dan küresel pazarda rekor tempo! Satışlarını ikiye katladı! 30’dan fazla ülke kapıda: BRICS Zirvesi öncesinde gözler, genişleyen örgütün geleceğine çevrildi
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
16 milyon tarama yapıldı: 36 bin kişide kanser erken teşhis edildi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

16 milyon tarama yapıldı: 36 bin kişide kanser erken teşhis edildi!

Türkiye genelinde yürütülen kanser taramalarında 16,1 milyon kişi kontrolden geçti. Sağlık Bakanlığı, yapılan tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı.

#1
Foto - 16 milyon tarama yapıldı: 36 bin kişide kanser erken teşhis edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası'nın yedinci gün teması "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" olarak belirlendi. Türkiye'de bugüne kadar 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapılarak test sonuçları riskli bulunan kişiler ileri tetkikler için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konuldu. Mobil kanser tarama araçlarıyla da 515 binden fazla tarama hizmeti sunuldu. Kanser tarama ve farkındalık hizmetlerinin yürütüldüğü KETEM'lerde, erken tanı ve tarama programları uygulanıyor. Toplumda kanser farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

#2
Foto - 16 milyon tarama yapıldı: 36 bin kişide kanser erken teşhis edildi!

Türkiye'de Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 428 KETEM birimi ve 58 mobil KETEM tarama aracı olmak üzere 486 KETEM bulunuyor. Bu merkezlerde yalnızca tarama değil, kanserden korunmaya yönelik eğitimler de verilerek, toplumda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

#3
Foto - 16 milyon tarama yapıldı: 36 bin kişide kanser erken teşhis edildi!

KANSER TARAMALARI ÜCRETSİZ YAPILIYOR: Türkiye'de meme kanseri, kolorektal kanser (kalın bağırsak kanseri) ve serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) için ücretsiz tarama programları yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla bu taramaları ücretsiz olarak sunuyor. Taramalara ayrıca mobil KETEM tarama araçlarıyla da ulaşılabiliyor. Türkiye'de sık görülen, erken teşhisle tedavi edilebilen ve önlenebilen kanser türleri için tarama programları yürütülüyor. Belirli yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik testler uygulanarak kanserin erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - 16 milyon tarama yapıldı: 36 bin kişide kanser erken teşhis edildi!

KENDİNİZ VE SEVDİKLERİNİZ İÇİN KETEM'LERE DAVETLİSİNİZ: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sağlıklı beslenme, tütünsüz yaşam ve düzenli fiziksel aktiviteyi hayatımızın merkezine koyarken ücretsiz taramalarımızı da ihmal etmeyelim. Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM'lere davetlisiniz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı
Gündem

Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı

Tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan Meclis oylamasında hezimete uğrayan ve Üsküdar’ı AK Parti’ye kaptıran muhalefet cephesi,..
Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?
Gündem

Alkol varsa CHP, alkol yoksa AK Parti! Saadet Partisi bu kafayla nereye kadar uyuyacak?

CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda bağımsız olarak oturan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği ve üyelik f..
İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem
Dünya

İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Gazze’deki insani krize gereken zamanda ve ölçüde yanıt veremediğini belirterek hükümetin yaklaş..
Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!
Gündem

Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözle..
Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü
Gündem

Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

CHP’li Sinem Dedetaş’ın adının karıştığı dev rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Üskü..
İmamoğlu suç örgütü davasında şok ifade: 'Patron emir verdi, Olay TV'yi alacaksın'
Gündem

İmamoğlu suç örgütü davasında şok ifade: 'Patron emir verdi, Olay TV'yi alacaksın'

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasında sanık Sarp Yalçınkaya'nın mahkemedeki itirafları, CHP’li İBB’deki kirli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23