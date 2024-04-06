2024-04-06 21:17:35 Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor
Rusya’nın Orsk kentinde patlayan barajın ardından bölgedeki vatandaşların tahliyesi sürüyor.
Rusya’nın Orsk kentinde patlayan barajın ardından bölgedeki vatandaşların tahliyesi sürüyor.
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir barajın patlamasının ardından su baskını sebebiyle bölge sakinleri toplu olarak tahliye edildi.
Orsk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentten geçen Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik açılması sonucunda bölgede büyük bir alanın sular altında kaldığı belirtildi.
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