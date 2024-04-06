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Dünya
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Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

2024-04-06 21:17:35
Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

Rusya’nın Orsk kentinde patlayan barajın ardından bölgedeki vatandaşların tahliyesi sürüyor.

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Foto - Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir barajın patlamasının ardından su baskını sebebiyle bölge sakinleri toplu olarak tahliye edildi.

#2
Foto - Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

Orsk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentten geçen Ural Nehri üzerindeki barajda büyük bir gedik açılması sonucunda bölgede büyük bir alanın sular altında kaldığı belirtildi.

#3
Foto - Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

#4
Foto - Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

#5
Foto - Rusya'da baraj faciası! Tahliyeler devam ediyor

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