2022-03-11 15:23:58 Rusya yine sivilleri vurdu! Yaralılar var
Rusya’nın Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Rusya’nın Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 16’ıncı gününde yerleşim bölgesini hedef aldı.
Rus Hava Kuvvetleri'nin Kiev bölgesindeki Baryshivka kasabasına düzenlediği hava saldırısında 60 dairenin bulunduğu bir bina ile 4 apartman ve 10 evde büyük hasar meydana geldi.
Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kasabadaki alt yapının zarar gördüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Patlama sırasında etrafa saçılan parçalardan biri böyle görüntülendi.
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