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Dünya
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Rusya yine sivilleri vurdu! Yaralılar var

2022-03-11 15:23:58
Rusya yine sivilleri vurdu! Yaralılar var

Rusya’nın Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

#1
Foto - Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 16’ıncı gününde yerleşim bölgesini hedef aldı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 16’ıncı gününde yerleşim bölgesini hedef aldı.

#2
Foto - Rus Hava Kuvvetleri'nin Kiev bölgesindeki Baryshivka kasabasına düzenlediği hava saldırısında 60 dairenin bulunduğu bir bina ile 4 apartman ve 10 evde büyük hasar meydana geldi.

Rus Hava Kuvvetleri'nin Kiev bölgesindeki Baryshivka kasabasına düzenlediği hava saldırısında 60 dairenin bulunduğu bir bina ile 4 apartman ve 10 evde büyük hasar meydana geldi.

#3
Foto - Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kasabadaki alt yapının zarar gördüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kasabadaki alt yapının zarar gördüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

#4
Foto - Patlama sırasında etrafa saçılan parçalardan biri böyle görüntülendi.

Patlama sırasında etrafa saçılan parçalardan biri böyle görüntülendi.

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